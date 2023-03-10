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Gündem, Asrın felaketi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Gaziantep'te incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ziyaret ve inceleme gerçekleştirdi.

Cebrail Caymaz, Adsız Günebakan  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Gaziantep'te incelemelerde bulundu Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

İslahiye ilçesindeki Kalyon Konteyner Kent'teki sosyal alanları gezen Karaismailoğlu, çocuklarla bir süre sohbet etti.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Karaismailoğlu, daha sonra konteyner kentteki mescitte cuma namazı kıldı.

Ardından Nurdağı ilçesine geçen Karaismailoğlu, Tek Yürek Meydanı'ndaki sosyal tesislerde incelemede bulundu, vatandaşlarla konuştu.

Konteyner kenti de dolaşan Karaismailoğlu'na programlarında Gaziantep Valisi Davut Gül ile İslahiye ve Nurdağı'nda koordinatör olarak görev yapan Bingöl Valisi Kadir Ekinci eşlik etti.

Daha sonra Gaziantep Valiliği'ne geçen Bakan Karaismailoğlu, basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından kentten ayrıldı.

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