Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AA Editör Masası'na konuk olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'daki konteyner kentte yapılacak Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.
Ankara
Karaismailoğlu, yarın saat 12.00'de başlayacak AA Editör Masası'nda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.