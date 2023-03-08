Dolar
18.94
Euro
19.96
Altın
1,818.08
ETH/USDT
1,558.90
BTC/USDT
22,082.00
BIST 100
5,434.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam ediyor
logo
Ekonomi, Asrın felaketi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AA Editör Masası'na konuk olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'daki konteyner kentte yapılacak Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Karaismailoğlu, yarın saat 12.00'de başlayacak AA Editör Masası'nda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Gerede'de fay hattı üzerinde olduğu belirlenen yapıların yıkım işlemleri sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
Farklı alanlardaki başarılı kadınlar kariyer yolculuklarını anlattı
Dijital Dönüşüm Ofisinden EYT açıklaması: Başvuru için vatandaşlar e-Devlet kapısını 7/24 kullanabilir
Erzurum'da akademisyen ve öğrenciler, depremzede çocuklar için oyun odası oluşturdu

Benzer haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AA Editör Masası'na konuk olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AA Editör Masası'na konuk olacak

Bakan Karaismailoğlu: Bu süreci beraber atlatacağız

Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'da hasarsız binalarda dükkanlarımız az da olsa faaliyete geçmeye başladı

Bakan Karaismailoğlu: Katar'dan ve yardımcı dost ülkelerden gelecek konteynerler yola çıktı

Bakan Karaismailoğlu: Katar'dan ve yardımcı dost ülkelerden gelecek konteynerler yola çıktı
Bakan Karaismailoğlu: Yarın itibarıyla Adıyaman'daki konteyner kentlerimizde yaşam başlayacak

Bakan Karaismailoğlu: Yarın itibarıyla Adıyaman'daki konteyner kentlerimizde yaşam başlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet