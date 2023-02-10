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Ekipler, Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi enkazından 8 yaşındaki Rıdvan Çakıroğlu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor
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Spor, Dünyadan Spor, Asrın felaketi

UEFA maçlarında depremden etkilenenler için saygı duruşu yapılacak

UEFA, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için gelecek haftaki maçlarda saygı duruşu yapılmasını kararlaştırdı.

Yunus Kaymaz   | 10.02.2023
UEFA maçlarında depremden etkilenenler için saygı duruşu yapılacak

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA ve UEFA Çocuk Vakfının, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremin mağdurlarına yardım için ilk etapta Türkiye Futbol Federasyonuna 150 bin, afet bölgesindeki iki sivil toplum kuruluşuna da 50 bin avro yardımda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, haziran ayında İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde ek bağış toplamak için de çeşitli etkinlikler organize edilmesinin planlandığı aktarıldı.


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