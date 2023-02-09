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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor. Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi, 89 saat sonra sağ çıkarıldı.-VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Uçak ambulanslar deprem bölgelerinden 900'ün üzerinde yaralıyı taşıdı

Sağlık Bakanlığına ait uçak ve helikopter ambulanslar ile Cumhurbaşkanlığına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklarla deprem bölgelerinden 900'ün üzerinde yaralının nakli sağlandı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 09.02.2023
Uçak ambulanslar deprem bölgelerinden 900'ün üzerinde yaralıyı taşıdı

Ankara

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 900'ün üzerinde yaralı, uçak ambulanslar, uçaklar ve helikopterlerle Ankara, İstanbul ve çevre illere sevk edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan durumu kritik kişilerin hastanelere nakli için uçak ambulanslar ve helikopterler Türkiye'nin bir ucundan diğerine durmaksızın uçuyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı bünyesindeki 7 helikopter ambulans, 6 uçak ambulans, Cumhurbaşkanlığına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar 24 saat görev yapıyor.

Bu kapsamda depremin etkilendiği bölgelerden Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin'deki hastanelere 900'ün üzerinde hastanın hava yolu ile nakli sağlandı. ​​​​​​​

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