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Yaşam, Asrın felaketi

Üç kuşaktır yaptıkları mezeleri depremin ardından açtığı tezgahta müşterilerine sunuyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, üç kuşaktır ailesinin humus ve bakla yaptığı işletmesinde hasar oluşan Muharrem Çayırcı, kurduğu tezgahla müşterilerine hizmete devam ediyor.

Mehmet Bayrak  | 10.04.2023 - Güncelleme : 10.04.2023
Üç kuşaktır yaptıkları mezeleri depremin ardından açtığı tezgahta müşterilerine sunuyor Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Tarihi Uzun Çarşı'da dedesinin ardından babası ve depreme kadar da kendisinin meze yapımını sürdürdüğü iş yeri hasar gören Çayırcı, ekmek teknesinden kurtarabildiği bazı malzemelerle tezgahını sokağa taşıdı.

Merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde tezgah açan Çayırcı, bakla ve humus satışına devam ediyor.

Çayırcı, AA muhabirine, depremlerin ardından yeniden ayağa kalkabilmek için çabaladıklarını söyledi.

Dede mesleğini yaşadıkları afet sonrası sokakta açtığı tezgahta sürdürdüğünü anlatan Çayırcı, şöyle devam etti:

"Bu işi, dede ve baba mesleği olduğundan dolayı çocuk yaştan beri devam ettiriyorum. İş yerim tarihi Uzun Çarşı içerisindeydi. İş yerimdeki betonarmeler yıkıldı. Çarşının giriş noktalarında enkaz kaldırma çalışmaları başladığı için şu anda iş yerimize giremiyoruz. İş yerimizden ve evimizden ayarladığımız malzemelerden bir tezgah açarak nasibimizin peşine düştük. Rızkımız ve insanlara ümit olmak için işimizin başına geçtik. Tezgahta da olsak, güneş, yağmur, rüzgar da olsa geliyoruz, insanlara hizmet vererek kendi rızkımızın peşine düşüyoruz."

Çayırcı, humus ve baklanın, ıslatılmasından haşlanmasına limon ve tahinle dövülerek krema kıvamına getirilmesine kadar uzun bir sürecin ardından hazırlandığını belirtti.

Mezeyi Karlısu Mahallesi'ndeki evinde yaptığını anlatan Çayırcı, sabah erken saatte açtığı tezgahında da müşterilerine humus ve baklayı turşu ve yeşilliklerle süsleyip zeytinyağı dökerek servis ettiğini dile getirdi.

Özellikle ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan iki mezenin de lezzetli olmasının yanı sıra doyurucu olduğunu belirten Çayırcı, kentte yaşayanların yanı sıra şu an bölgeye gelen ekiplerden de yoğun talep aldıklarını sözlerine ekledi.

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