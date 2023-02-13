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Gündem, Asrın felaketi

Türkiye'ye Avrupa'dan kara yoluyla gönderilen yardımlar Edirne'de tasnif ediliyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Avrupa'dan gönderilen yardım malzemeleri Edirne'de tasnif edilerek afet bölgesine sevk ediliyor.

Gökhan Balcı   | 13.02.2023
Türkiye'ye Avrupa'dan kara yoluyla gönderilen yardımlar Edirne'de tasnif ediliyor Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Yaşanan afet sonrası başta Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları olmak üzere birçok ülke vatandaşının yardımları gelmeye devam ediyor.

Kara yoluyla Edirne'ye gönderilen yardım malzemeleri, Toprak Mahsulleri Ofisi Edirne Başmüdürlüğü'nün depolarına getiriliyor.

Burada görevlilerce göre tasnif edilerek paketlenen yardım malzemeleri, tırlara yüklenerek AFAD'ın koordinasyonuyla deprem bölgesine sevk ediliyor.

Edirne'ye Bulgaristan başta olmak üzere Almanya, Avusturya, Hollanda gibi birçok ülkede yaşayan Türklerden yardımlar gönderiliyor.

Yurt dışından yardımlar sürüyor

Avusturya'nın Salzburg kentinden gelen tır şoförü Erkan Baker, AA muhabirine, gurbetçilerin yardımlarıyla hazırlanan tırı Edirne'ye ulaştırdığını belirtti.

Salzburg'dan gelen Mustafa Hamsin de battaniye, kıyafet, yorgan ve giyim eşyaları getirdiklerini anlattı.

Avrupa'da yaşayan Türklerin tek yürek olduğunu ifade eden Hamsin, "Yüreğimiz Türkiye'nin yanında. Bu günleri de aşacağız, büyük bir milletiz." diye konuştu.

Bulgaristan araçların geçişini hızlandırmak için çaba harcıyor

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, yardımların geçişlerinde Bulgaristan hükümetinin desteğinin büyük olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bulgar bakanlarla yaptığı görüşmeler sonucunda yardımları taşıyan araçların geçişlerinde büyük destek gördüklerini ifade eden Sekizkök, şunları kaydetti:

"Avrupa'dan yardım taşıyan bazı tırlarımız, yolu tam bilmedikleri için Vidin'de yanlış güzergaha girmiş, hem karlı bölgede mahsur kalmış hem de kural ihlali yüzünden ceza alma riskiyle karşılaşmışlar. İçişleri Bakanı Sayın Demerciyev, ricamız üzerine hemen devreye girdi. Sorunu çözdü. Tırlarımız yola koyuldu.

Romanya'dan trenle yola çıkan çadırların geçişinin kolaylaştırılması için Ulaştırma Bakanı Sayın Hristo Aleksiyev'le görüştüm. Sadece bu vagonlara tahsisli tren yolu güzergahı açıldı, ücretsiz lokomotifler sağlandı. Çadırlar Türkiye'ye sıkıntısız ulaştı. Bulgaristan sadece yardım göndermiyor; transit güzergahında olduğu için, Avrupa'dan gelen diğer yardımların geçişini de kolaylaştırıyor. Son iki gündür Bulgaristan üzerinden her gün bine yakın yardım tırımız Türkiye'ye geçiyor."

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