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Gündem, Asrın felaketi

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu: Bağışçılarımızın 14 tırdan oluşan soba yardımı yola çıktı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenlere destek amacıyla toplanan yardımlar Türkiye'ye gönderildi.

Bekir Aydoğan, Emrah Akbulak   | 10.02.2023
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu: Bağışçılarımızın 14 tırdan oluşan soba yardımı yola çıktı Fotoğraf: Mohammed Falah Ibrahim/AA

Erbil

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun Twitter hesabından Erbil'den gönderilen yardımlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bağışçılarımızın 14 TIR'dan oluşan soba yardımı, Erbil Valiliği, Türk Kızılayı Erbil Del. Bşk, Irak Kızılayı Erbil Şubesi'nin işbirliği ile depremden etkilenen bölgelere ulaştırılmak üzere Erbil'den yola çıktı. Sunduğu destek için Vali'ye ve bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Duhok'a bağlı Zaho Özel İdaresi Sorumlusu Guhdar Şeyho da Türkiye'deki depremzedeler için 12 tırlık yardım toplandığını belirtti.

Şeyho, "Türkiye’de meydana gelen depremde zarar gören depremzedeler için birinci derece gerekli malzemeler 24 saat içinde toplanıp yola çıkarıldı. Yardımlara devam edeceğiz. İlgi ve alakalarından dolayı Zaho halkına teşekkür ederim." diye konuştu.

Öte yandan Duhok'ta bulunan Kavin Grup şirketi de arama kurtarma çalışmaları için deprem bölgesine 100 iş makinesi gönderdi.

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