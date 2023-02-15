Türkiye'nin dış temsilciliklerinde depremzedeler için yardım seferberliği
Türkiye'nin dış temsilcilikleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede yaraları sarmak için insani yardım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Ankara
Türkiye'nin dış temsilciliklerinin sosyal medya hesaplarından depremzedeler için başlatılan yardım faaliyetlerine ilişkin mesajlar paylaşıldı.
Türkiye'nin Sidney Başkonsolosluğu, yaptıkları yardım faaliyetlerinde 2 ton tıbbı malzemenin hazırlandığını, tüm yardımların 16 Şubat'ta Türkiye'ye doğru yola çıkacağını bildirdi.
Hamburg Başkonsolosluğunca depremin ardından sivil toplum kuruluşlarıyla yardım çalışmaları başlattı ve yardım treni yola çıkarıldı.
Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği, Arnavutluk'un deprem sonrası Türkiye'ye ilk yardım eden ülkeler arasında olduğunu ve 13 Şubat'ta Arnavutluk'ta ulusal yas ilan edildiğini hatırlatarak yapılan yardımlara ilişkin rakamları paylaştı.
Varşova Büyükelçiliği, bugüne kadar Varşova ve değişik şehirlerden 6 tırın Türkiye'ye gönderildiğini, 5 konteyner tuvalet ve banyonun da Türkiye'ye gönderileceğini aktardı.
Sofya Büyükelçiliği, deprem felaketinin ardından Bulgaristan’da yürütülen yardım faaliyetlerinin güncel durumuna ilişkin bilgileri paylaştı.
Tiflis Büyükelçiliği, deprem felaketinde zarar gören vatandaşların yaralarını sarabilmek için büyükelçilik, Türk vatandaşları, iş insanları ve Gürcü toplumuyla birlikte yardım çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar 38 yardım tırı Gürcistan'dan Türkiye'ye gönderildi.
Azerbaycanlılardan yardım kampanyasına yoğun ilgi
Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği, deprem sonrası İtalya genelinde yardım faaliyetlerine başladı.
Üsküp Büyükelçiliği, Gaziantep'te Kızılay’a teslim edilmek üzere 25 ton gıda ve hijyen malzemesi ile 4 bin battaniye yüklerken 2 tır Makedon Kızılhaç Merkezinden uğurlandı.
Bakü Büyükelçiliği, Azerbaycan'da yoğun bir yardım kampanyası yürütürken Azerbaycanlılar yardım faaliyetlerine yoğun katılım sağlıyor.
Bern Büyükelçiliği koordinasyonunda İsviçre’deki Türk toplumu deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara yönelik yardımlarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Helsinki Büyükelçiliği, Finlandiya'daki yardım çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaşarak bugüne kadar afet bölgelerine 4 yardım sevkiyatının yapıldığını ve yardımların AFAD'a teslim edildiğini bildirdi.
Hannover Başkonsolosluğu, sivil toplum kuruluşlarıyla toplanan yardımları THY, 12 tır ve 3 tren vagonuyla Türkiye'ye uğurlarken yardım çalışmaları devam ediyor.
Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Aylin Taşhan, "Günlerdir yardımların arkası kesilmedi, telefonlarımız durmadı. Sloven basın yayın organları bize yardımcı olmak üzere çeşitli yayınlarla ihtiyaçlarımızın geniş kitlelere yayılmasını sağlıyorlar." dedi.
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, UNESCO'daki diplomatik toplumun "inanılmaz dayanışmasını" gördüklerini ve buradaki daimi temsilciliklerden deprem yardımı için ihtiyaç olan kolileri topladıklarını söyledi.
Minsk Büyükelçiliği, Belarus vatandaşlarının Türk büyükelçilik binası önünde depremde hayatını kaybedenler için çiçekler bıraktığını ve dayanışma mesajları ilettiğini aktardı.
Büyükelçi Mustafa Özcan ise Belarus'un Türkiye'ye hibe ettiği 50 ton yardım malzemesinin bu ülkenin askeri uçakları ile Türkiye'ye ulaştırıldığını bildirdi.
Stockholm Büyükelçiliği, İsveç'ten toplamda 15 yardım tırının Türkiye'ye ulaştırılacağını bildirdi.
Londra Büyükelçiliği, Türk vatandaşları ve dernekleri tarafından yürütülen yardım faaliyetleri ve çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.
Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel, Hint halkının yardım kampanyalarına büyük ilgi gösterdiğini ve toplanan yardım malzemelerinin büyükelçilikte paketlenip, AFAD’a ulaştırılmak üzere bugün Adana’ya doğru yola çıkacağını söyledi.
Gümülcine Başkonsolosluğu, bugüne kadar Yunanistan’dan 20'nin üzerinde tır ve çok sayıda aracın ayni yardımları Türkiye’ye ulaştırıldığını ve bunun yanı sıra, hava ve deniz yoluyla da yardımların gönderildiğini aktardı.
Atina-Pire Başkonsolosluğu, Yunanistan makamları ve halkına deprem bölgelerine toplanan yardıma destek ve dayanışma için teşekkür etti.
Barselona Başkonsolosluğu 30 ton yardım malzemesinin Türkiye’ye gönderildiğini ve iletilmek üzere hala yardım malzemelerinin bir depoda muhafaza edildiğini, İspanyolların ve Katalanların yardım göndermeye devam ettiği bilgisini paylaştı.
Priştine Büyükelçiliği yaptığı paylaşımda, "Dost kara günde belli olur! Deprem felaketi sonrası, Kosovalı soydaşlarımızın ve dostlarımızın dernekleri aracılığıyla seferber olarak büyük bir özveriyle topladıkları yardımları afet bölgelerine ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Batum Başkonsolosluğu, şu ana kadar 5 tır ve diğer araçlar vasıtasıyla çadır, battaniye, gıda ve diğer ihtiyaçlardan oluşan 113 ton insani yardım malzemesini Türkiye’ye ulaştırdı.
Londra Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, "Deprem felaketinin olduğu ilk günden bu yana İngiltere’deki vatandaşlarımız sivil toplum kuruluşlarımız, derneklerimiz, öğrencilerimiz büyük bir dayanışma gösterdiler." ifadesi kullanılarak, İngiliz şirketleri, İngiliz vatandaşları ve yabancı grupların toplanan yardımlara büyük destek verdiği belirtildi.
Aktau Başkonsolosluğu, "Kazak kardeşlerimizin teslim ettiği 1,5 ton yardım malzemesini bugün Türkiye’ye gönderdik. Birlikte daha güçlüyüz." paylaşımını yaptı.
Kiev Büyükelçiliği de, "Yaralarımızı birlikte sarıyoruz." ifadelerini kullanarak video paylaştı. Videoda, 2 uçak 17 araç ve 87 kişiden oluşan arama kurtarma ekibinin Türkiye’ye gönderildiği, Ukrayna halkının desteğinin yakından hissedildiği ve Ukraynalılar savaşta olsa da ayni yardımlarda bulunduğu belirtildi.
Riga Büyükelçiliği yardımların Türkiye’ye ulaştırılması çalışmalarına devam ederken Letonya depremin hemen ardından nakdi yardım yaptı.
Taşkent Büyükelçiliği, depremin ardından Özbekistan yönetiminin hızlı bir şekilde harekete geçerek depremzedelere yardım için faaliyet başlattığını, ülkede toplanan tüm yardımların tek bir kanaldan Türkiye’ye ulaştırıldığını ve bugüne kadar 188 ton yardım malzemesinin Türkiye’ye gönderildiğini bildirdi.
Kolombo Büyükelçiliğinden yapılan paylaşımda, Sri Lanka hükümetinin 1,5 tonluk çay yardımı yaptığı aktarılarak, “Dondurucu havada yaşam mücadelesi veren canlarımızın içini biraz olsun ısıtabilmek dileğiyle ve Sri Lanka’ya şükranlarımızla.” ifadeleri kullanıldı.
Dublin Büyükelçiliğinde depremin hemen akabinde başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde 50 tondan fazla yardım malzemesi toplandığını aktarıldı.
Lizbon Büyükelçiliği depremin dokuzuncu gününde afet bölgesine gönderilen yardım malzemelerinin 10 tonu aştığını bildirerek yardım kampanyasına katılan ve büyükelçiliğe gönüllü destek veren herkese teşekkür etti.
Köln Başkonsolosluğu sivil toplum kuruluşlarının, vatandaş ve iş insanlarının desteğiyle tonlarca yardım malzemesi topladı.
Ayrıca Türkiye'nin Beyrut, Prag, Cibuti, Belgrad, Punom Pen, Pretorya, Oslo, Kişinev, Lefkoşa, Tallin, Podgoritsa, Kabil, Valetta, Meksika, Bogota, Bangkok Büyükelçilikleri ile Deventer, Bordo, Rotterdam, Paris, Manchester, Zürih, Milano, Selanik, Boston, Filibe, Amsterdam, Houston, Haydarabad, Los Angeles ve Karlsruhe Başkonsoloslukları da yardım çalışmalarını ilişkin paylaşımlar yaptı.
Sosyal medya mesajları Türk vatandaşları ve yabancılar tarafından beğenilip paylaşıldı, yorumlar aldı.
Dış temsilciliklerde toplanan insani yardım malzemeleri Türk Hava Yolları (THY) ve kara yoluyla Türkiye'deki yardım toplama merkezlerine ulaştırılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.