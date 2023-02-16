Dolar
18.85
Euro
20.19
Altın
1,835.87
ETH/USDT
1,664.00
BTC/USDT
24,286.00
BIST 100
4,950.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
'Türkiye Tek Yürek'' yardım kampanyası düzenleniyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Türkiye'deki depremlerin ardından Türk dünyası "Biz Birlikteyiz" dedi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk dünyası "Biz Birlikteyiz" kampanyasıyla Türk halkının yardımına koştu.

Dildar Baykan Atalay   | 16.02.2023
Türkiye'deki depremlerin ardından Türk dünyası "Biz Birlikteyiz" dedi

Ankara

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatından (TÜRKSOY) yapılan yazılı açıklamada, Türk dünyasının kardeşlerinin acısını paylaştığı, yaralarını kucaklaşarak sarmaya çalıştığı, yardımlaşma seferberliğinin, kardeş dayanışmasının en güzel örneklerini gösterdiği belirtildi.

Türkiye'deki deprem felaketinin ardından Türk dünyasının tek yürek olduğuna işaret edilen açıklamada, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın depremin hemen ardından arama kurtarma ekipleriyle ülke çapında toplanan yardımları Türkiye'ye gönderdiği aktarıldı.

Türk dünyası liderlerinin, Türkiye'nin yurt dışındaki misyonlarını ziyaret ederek taziyelerini paylaştığı vurgulandığı açıklamada, "Türk dünyasının dört bir yanından gönüllüler Türkiye'ye yardıma gelebilmek için hava limanlarını doldurdu. Binlerce kişilik ekiplerle Türk Dünyası ilk günden itibaren Türkiye'nin yanında oldu." bilgisi yer aldı.

TÜRKSOY'un kampanyası

TÜRKSOY sanatçılarının da depremin yaralarının sarılmasına destek olan kişiler arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"TÜRKSOY'un inisiyatifi ile hayata geçen 'Biz Birlikteyiz' kampanyası kapsamında Türk dünyasının dört bir yanından kültür ve sanat insanları Türkiye'nin acısını paylaştıklarını dile getirdikleri video mesajları ile depremin yaralarının sarılmasına katkı sağlamaya çalıştı. Eş zamanlı olarak TÜRKSOY üyesi ülkelerde sanatçıların inisiyatifİ ile yardım kampanyaları hayata geçirildi."

Açıklamada TÜRKSOY'un kendi çalışanlarından oluşan 12 kişilik destek ekibini depremin ikinci günü bölgeye gönderdiği anımsatılarak, buradaki arama kurtarma ekiplerine tercümanlık yapan ekibin 300 çadırın kurulumunda da yer aldığı, Gaziantep ve Hatay'da AFAD'ın çalışmalarına destek olduğu bildirildi.

"Türkiye, Türk dünyasının her sıkıntısında cömertçe yardım elini uzattı, şimdi sıra bizde"

Söz konusu açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Türk dünyasının yardımlaşma seferberliğinin, kardeş dayanışmasının en güzel örneklerini gösterdiğini ifade etti.

TÜRKSOY'un çağrısının sanatçılar ve kültür insanları arasında karşılık bulmasının son derece sevindirici olduğunun altını çizen Genel Sekreter Raev, "Biz Birlikteyiz diyerek kültür ve sanat insanlarımıza bir çağrıda bulunduk. Allah'a şükür herkes destek veriyor. Türkiye'nin zor günlerinde birlikte olalım, yanında olalım. Türkiye, Türk dünyasının her sıkıntısında cömertçe yardım elini uzattı şimdi sıra bizde." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Warner Bros, depremzedelere 1 milyon dolar bağışta bulundu
AFAD ve Kızılaya yapılan bağışlara vergi indirimi uygulanacak
Türkiye'deki depremlerin ardından Türk dünyası "Biz Birlikteyiz" dedi
Hastanelerde tedavisi devam eden 755 çocuk bulunuyor
Diyarbakır'da deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili 15 kişi tutuklandı

Benzer haberler

Türkiye'deki depremlerin ardından Türk dünyası "Biz Birlikteyiz" dedi

Türkiye'deki depremlerin ardından Türk dünyası "Biz Birlikteyiz" dedi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye, Almanya ve Yunanistan'ı ziyaret edecek

Üsküp'teki camilerde Türkiye'deki depremzedeler için 3,2 milyon lira nakdi yardım toplandı

Depremde hasar gören Harran Devlet Hastanesi taşınacak

Depremde hasar gören Harran Devlet Hastanesi taşınacak
Türkiye, AP'de PKK iltisaklı şahısların propagandasına müdahale edilmemesini kınadı

Türkiye, AP'de PKK iltisaklı şahısların propagandasına müdahale edilmemesini kınadı
Burdur'da simitçi bir günlük kazancını "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına bağışladı

Burdur'da simitçi bir günlük kazancını "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına bağışladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet