Türkiye'de okuyan misafir öğrenciler, depremzedeler için atkı ördü
Türkiye'de eğitim gören misafir öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere gönderilmek üzere atkı ördü.
İstanbul
Sefire-i Alem Uluslararası Öğrenci Derneği öncülüğünde 19 farklı ülkeden yaklaşık 50 öğrenci, depremzedelerin soğuktan korunması için atkı ördü. Öğrenciler, afetzede çocuklar için de tokalar yaptı.
Misafir öğrenciler, İHH İnsani Yardım Vakfının depremzedeler yararına düzenleyeceği kermes için de içli köfte, zeytinyağlı sarma ve mantı gibi yiyecekler hazırladı. Yemeklerin satışından elde edilecek gelir, depremzedelere konteyner alımında kullanılması için bağışlanacak.
Yardım çalışmasına ilişkin AA muhabirine bilgi veren Dernek Başkanı Derya Şama, tüm öğrencilerin gönüllü olarak çalışmalara katıldığını söyledi.
Öğrencilerin depremzedelere yardım için ellerinden geleni yaptığını dile getiren Şama, şöyle konuştu:
"Bazı öğrencilerimiz oradaki çocuklara hediyelik tokalar yapıyor. Bazı öğrencilerimiz örgü atölyesinde kış mevsiminde üşümesin diye çocuklara atkı örüyor ve paraya çevirip konteyner kente destek olmak için mantı, içli köfte ve zeytinyağlı sarma sarıyor. Birçok öğrencimiz bunu ilk olarak burada yapıyor ama bir şeyler yapma gayesiyle buradalar. Bu çabayla ortaya koydukları ürünleri biz de değerlendiriyoruz ve bunları en yakın zamanda bölgeye göndermeye çalışıyoruz. Hediyelik olanlar elden gönderilecek fakat yiyecekler pazartesi açılacak İHH kermesinde satışa sunulacak. Orada kızlarımızın elinden çıkan ürünleri satacağız."
Türkmen öğrenci Dilnoza Jumayeva da beraberindeki öğrenci grubuyla depremzedelere yardım için Türkmen mantısı yaptıklarını belirtti.
Depremden etkilenenlere yardım etmek istediklerini vurgulayan Jumayeva, "Hep birlikte hazırlayıp pazartesi düzenlenecek kermeste satmayı düşünüyoruz. Kazandığımız parayla da depremzedelere ev olması dileğiyle yardım etmek istiyoruz. Yardım edebilme duygusu çok güzel. Türkiye'de okuduğumuz için Türk halkına yardım etmek istiyoruz elimizden geldiği kadar." dedi.
Cezayirli üniversite öğrencisi Safa Zamoum ise afetzedelere destek olmak istediklerini dile getirerek, "Düşündük neler yapabiliriz? Yapabileceğimiz şey örgü yapmak. Örgüler yapıyoruz, bitirdikten sonra bölgelere göndereceğiz. Biz de onların yerinde olabiliriz, onların yerinde olsak üşüyebiliriz, aç kalabiliriz, evimiz yok, neler yapabiliriz? Onların yerinde olsak nelere ihtiyacımız olacak diye düşünerek bunları yapmak istedik." şeklinde konuştu.
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