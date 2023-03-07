Dolar
18.91
Euro
20.17
Altın
1,842.50
ETH/USDT
1,564.10
BTC/USDT
22,385.00
BIST 100
5,412.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Türkiye'de eğitim gören Endonezyalı öğrenciler depremzedelere yardım topladı

Türkiye'de öğrenim gören Endonezyalı öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından afetzedeler için topladıkları 281 bin 882 lirayı AFAD'a bağışladı.

Mehmet Karakaş  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
Türkiye'de eğitim gören Endonezyalı öğrenciler depremzedelere yardım topladı Fotoğraf: Mehmet Karakaş/AA

Sakarya

Depremin ardından afetzedelere katkıda bulunmak amacıyla çeşitli yardım faaliyetlerine katılan Türkiye'deki Endonezya Öğrenci Birliği, bu kapsamda Türk ve Endonezyalı öğrencilerden bağış topladı.

Toplanan 281 bin 882 lira, Sakarya Göç İdaresi Müdürlüğü aracılığıyla AFAD'a bağışlandı.

Sakarya Üniversitesinde öğrenim gören birlik başkanı Arsya Khairunnisa, AA muhabirine, Türkiye'de meydana gelen "asrın felaketi"nin ardından öğrenciler olarak yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kampanyayı duyan öğrencilerin kendi harçlıklarını bağışladıklarını belirten Khairunnisa, "Ayrıca kendi ülkemizdeki öğrencilerimizin de kendi aralarında topladığı bağışları birleştirerek Sakarya Göç İdaresi Müdürü Hülya Korkut'un bizlere yardımcı olmasıyla AFAD'a bağışladık." dedi.

Sakarya Göç İdaresi Müdürü Hülya Korkut da "Ülkece yaşanan acıya ortak olan düşünceli kardeşlerimize bu örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Daha sonra toplanan bağışın makbuzu, öğrenciler tarafından Sakarya AFAD İl Müdür Vekili Aydın Kaya'ya teslim edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremzede anne adayları Mersin'de 88 bebek dünyaya getirdi
Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda depremle oluşan hasar havadan görüntülendi
Diyanet personeli Kahramanmaraş'taki depremzedeleri yalnız bırakmıyor
Türkiye'de eğitim gören Endonezyalı öğrenciler depremzedelere yardım topladı
Deprem bölgesinde yürüttükleri çalışmaları bilimsel veriye dönüştürecekler

Benzer haberler

Depremzede anne adayları Mersin'de 88 bebek dünyaya getirdi

Depremzede anne adayları Mersin'de 88 bebek dünyaya getirdi

Kaderi depremlerle örülen "Teze Cami" asrın felaketine dayanamadı

Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda depremle oluşan hasar havadan görüntülendi

Arnavutluk'tan bir yardım tırı daha deprem bölgelerine doğru yola çıktı

Arnavutluk'tan bir yardım tırı daha deprem bölgelerine doğru yola çıktı
Türkiye'de eğitim gören Endonezyalı öğrenciler depremzedelere yardım topladı

Türkiye'de eğitim gören Endonezyalı öğrenciler depremzedelere yardım topladı

Kahramanmaraş'taki Yeşilgöz Gölü'nün rengi depremlerin ardından değişti

Kahramanmaraş'taki Yeşilgöz Gölü'nün rengi depremlerin ardından değişti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet