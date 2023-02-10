Dolar
18.84
Euro
20.16
Altın
1,862.30
ETH/USDT
1,547.50
BTC/USDT
21,824.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından ilk cuma namazı kılınıyor. Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesindeki Safa Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gaziantep İbrahimli Mahallesi’ndeki Ayşe - Mehmet Polat Sitesi’nde ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor
logo
insana dair, Asrın felaketi

Türkiye'de eğitim gören Azerbaycanlı öğrenciler de depremzedeler için tek yürek oldu

Konya'da üniversite eğitimi alan Azerbaycanlı öğrenciler, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeye gönderilmesi için hazırlanan yardımların paketlenmesinde gönüllü görev alıyor.

Havva Dereağzı   | 10.02.2023
Türkiye'de eğitim gören Azerbaycanlı öğrenciler de depremzedeler için tek yürek oldu Fotoğraf: Havva Dereağzı/AA

Konya

Felaketin ardından Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde depremzedeler için toplanan yardımlar kategorilerine göre ayrıştırılarak paketlenip tırlara yükleniyor.

Yardımların gelmeye başladığı ilk günden bu yana merkezde gönüllü görev alan diğer yabancı uyruklu öğrenciler gibi Azerbaycanlılar ihtiyaç duyulan her alanda çalışmaya devam ediyor.

"Herkes birlik beraberlik içinde yardım etmeye çalışıyor"

Konya Azerbaycanlı Öğrenciler Birliği Başkanı Sahab Kerimli, AA muhabirine, depremzedelerin her birini kendi aile üyesi olarak gördüğünü, yardım çalışmalarına bu duygularla katıldığını söyledi.

Gencinden yaşlısına herkesin tek yürek olduğunu vurgulayan Kerimli, "Herkes birlik beraberlik içinde yardım etmeye çalışıyor. Azerbaycan'dan da beni 'Neler yapabiliriz, durumlar nasıl?' diye kaç kere aradılar." dedi.

Kerimli, Azerbaycan'da bir yardım platformu kurulduğunu, insanların buradan Türkiye'ye yardımlarda bulunduğunu aktardı.

Köylerden de yardımların gönderildiğini belirten Kerimli, "Ben bir Azerbaycanlı olarak asla kendimi burada yabancı gibi hissetmedim. Enkaz altında olan insanları yabancı gibi görmüyorum, çünkü biz kardeşiz. Anneannemlerin köyünde yaşlılar, elleriyle ördükleri yorganları bile Türkiye Büyükelçiliği'ne götürüyor. Azerbaycan'da yardımlar büyük bir keder ve hızla bir arada yürütülüyor. Herkes Türkiye'ye yardım etmek için elinden geleni yapıyor." ifadesini kullandı.

İnsanlar enkaz altındayken evde oturmaya gönlü el vermiyor

Selçuk Üniversitesi doktora öğrencisi Senan Kazımoğlu da Türkiye'ye vefa için yardıma koştuklarını dile getirdi.

Türkiye'nin her zaman kardeş ülke olduğunu vurgulayan Kazımoğlu şöyle konuştu:

"Biz en zor zamanlarımızda Türkiye'yi yanımızda gördük. Türkiye'nin en zor zamanında yanında olmak da bizim için bir görevdir. Sabahın dokuzdan akşam son otobüsün hareketine kadar buradayım. Son otobüsle evime dönüyorum. Evimde oturamıyorum, yemek yiyemiyorum, uyuyamıyorum, vicdanım sızlıyor, rahat olamıyorum. İnsanlar taşların altındayken ben evde rahat uyuyamam, yemek yiyemem. Su içmekten, yemek yemekten, uyumaktan bile haya ederim."

Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencisi Ülker Kerimova ise çok yoğun duygularla çalıştıklarını anlattı.

Kerimova, depremzedelere gönderilecek yardımlar için insanların birlik olduğunu belirterek "Biz burada tam gücümüzle onlar için çalışıyoruz. Hem kardeş ülke Azerbaycan olarak hem de diğer milletlerden arkadaşlarımızla din, dil, ırk ayrımı yapmadan Türkiye için çalışıyoruz." diye konuştu.

Aynı üniversitenin öğrencisi Aysel Safarova da tatil için ailesinin yanına Azerbaycan'a gittiğini, haberi alır almaz yardım için Türkiye'ye döndüğünü söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TGC'den depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli ile eşi ve bebeği için başsağlığı mesajı
Pegasus deprem bölgesindeki ücretsiz tahliye uçuşlarını 19 Şubat'a kadar uzattı
Adalet Bakanlığından başsavcılıklara "Soruşturma İşlemlerinin Fiziki Ortamda Yürütülmesi" yazısı
Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 302 hesap yöneticisinden 10'u tutuklandı
Ankara'daki hastanelerde 471 yaralı depremzedenin tedavisi sürüyor

Benzer haberler

TGC'den depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli ile eşi ve bebeği için başsağlığı mesajı

TGC'den depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli ile eşi ve bebeği için başsağlığı mesajı

Adalet Bakanlığından başsavcılıklara "Soruşturma İşlemlerinin Fiziki Ortamda Yürütülmesi" yazısı

Asrın felaketinin yaşandığı bölgede 144 bin 156 hekim ve sağlık personeli görev yapıyor

Kahramanmaraş'ta depremden 104 saat sonra kurtarılan uzman çavuş Kur'an-ı Kerim okudu

Kahramanmaraş'ta depremden 104 saat sonra kurtarılan uzman çavuş Kur'an-ı Kerim okudu
Türkiye'de eğitim gören Azerbaycanlı öğrenciler de depremzedeler için tek yürek oldu

Türkiye'de eğitim gören Azerbaycanlı öğrenciler de depremzedeler için tek yürek oldu
"Asrın felaketi"nden etkilenen 6 ilde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

"Asrın felaketi"nden etkilenen 6 ilde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet