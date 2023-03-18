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Dünya, Asrın felaketi

Türkiye'de deprem bölgesinde görev yapan Ukraynalı ekibe devlet nişanı verildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'de görev yapan Ukrayna'nın arama kurtarma ekiplerine, devlet nişanı ve takdir belgesi verildi.

Davit Kachkachishvili  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Türkiye'de deprem bölgesinde görev yapan Ukraynalı ekibe devlet nişanı verildi

Kiev

Ukrayna Parlamentosundan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Acil Durumlar Servisine (DSNS) bağlı arama kurtarma ekiplerine ülkenin içinde ve dışında yaptıkları görevlerden dolayı Kiev'de bir tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk ve diğer yetkililer katıldı.

Törende, aralarında Türkiye'de deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyetlerine de katılan 50 personele devlet nişanı ve takdir mektubu takdim edildi.

Klimenko, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de deprem bölgesinde görev yapan ekiplere teşekkür etti.

Büyükelçi Güldere ise Türk hükümeti ve halkı adına Ukraynalı arama kurtarma ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Ukrayna ekibinin olağanüstü çabaları sayesinde ilk depreminden 205 saat sonra bir depremzedenin kurtarıldığını aktaran Güldüre, Ukrayna'nın, deprem ardından Türkiye'ye sağladığı yardımının iki ülke halkları arasındaki dostluğun simgesi haline geldiğini belirtti.

Ukrayna hükümeti, 87 personel ve 10 eğitimli köpek ile beraber 2 uçak ve 17 aracı da içeren ekibi Türkiye'ye göndermişti.

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