Türkiye ve yakın çevresinde son bir ayda 13 bin deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye ve yakın çevresinde 6 Şubat-4 Mart tarihlerinde yaklaşık 13 bin deprem kaydedildiğini bildirdi.
Ankara
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6 Şubat-4 Mart tarihlerinde AFAD Başkanlığı tarafından ülkemiz ve yakın civarında 13 bine yakın deprem kaydedilmiştir. 6 aylık zaman diliminde kaydedilen deprem sayısına, Kahramanmaraş depremleri artçıları nedeniyle 1 ayda ulaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, depremlerin meydana geldiği yerler harita üzerinde gösterildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.