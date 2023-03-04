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Gündem, Asrın felaketi

Türkiye ve yakın çevresinde son bir ayda 13 bin deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye ve yakın çevresinde 6 Şubat-4 Mart tarihlerinde yaklaşık 13 bin deprem kaydedildiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal   | 04.03.2023
Türkiye ve yakın çevresinde son bir ayda 13 bin deprem meydana geldi Fotoğraf: Selami Küçükoğlu/AA

Ankara

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6 Şubat-4 Mart tarihlerinde AFAD Başkanlığı tarafından ülkemiz ve yakın civarında 13 bine yakın deprem kaydedilmiştir. 6 aylık zaman diliminde kaydedilen deprem sayısına, Kahramanmaraş depremleri artçıları nedeniyle 1 ayda ulaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, depremlerin meydana geldiği yerler harita üzerinde gösterildi.

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