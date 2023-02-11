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Gündem, Asrın felaketi

"Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyası düzenlenecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin 8 ulusal televizyon kanalı, 15 Şubat'ta depremzedelere yardım için ortak yayına geçecek.

Cemil Murat Budak   | 11.02.2023
"Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyası düzenlenecek

Ankara

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 'in 15 Şubat'taki ortak yayınında yardım kampanyası düzenlenecek.

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara gelecek.

Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8’in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

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