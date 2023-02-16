Türkiye’de faaliyet gösteren iç giyim markalarından deprem bölgesine destek sürüyor
Kahramanmaraş merkezli toplamda 11 ili etkileyen depremlerin ardından depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Türkiye’de iç giyim, ev giyim ve çorap sektöründe faaliyet gösteren şirketler ilk günden bu yana bölgeye desteklerini sürdürüyor.
İstanbul
Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Suwen Genel Müdürü Ali Bolluk, deprem sonrasında ilk olarak bölgede sahip oldukları 68 kişilik ekibe ulaşmaya çalıştıklarını, daha sonra onları depremden etkilenen illerin dışına çıkardıklarını, bir çalışanın enkaz altından çıkarılmasını sağladıktan sonra tedavisi için hastaneye kaldırdıklarını söyledi.
Bütün bunlar olurken bir yandan da kendi içlerinde bölgeye gönderilecek ürünleri hazırladıklarını ifade eden Bolluk, “Suwen olarak depremin ikinci gününde ürünlerimizi AFAD’a teslim ettik. 2,3 gün üst üste bizim sektörümüzle alakalı kategorilerde, pijama, çorap, iç giyim konusunda sevkiyat yaptık. Depremzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması ve ilerleyen günlerde doğabilecek ihtiyaçlarında kullanılabilmesi adına 1 milyon 500 bin TL’nin üzerinde ayni yardımda bulunduk, yardımlarımıza devam ediyoruz.” diye konuştu.
Bolluk, her gün depremzedelere ürün ulaştırmaya devam ettiklerini, bu yardımlarının süreceğini aktararak, “Çünkü mesele Türkiye meselesi, hepimizin meselesi.” dedi.
“Üreticilerimiz üreticileriniz' projemizle internet sitemizde kar amacı gütmediğimiz ürünlerin satışını sürdürüyoruz”
Penti Üst Yöneticisi (CEO) Mert Karaibrahimoğlu ise deprem sonrasında ilk olarak bölgede çalışan ekiplerine ulaştıklarını, her gün ekipteki çalışanlarla iletişim halinde olduklarını belirtti.
Karaibrahimoğlu, bölgede ihtiyaç duyulacak ürünlerin stok durumunu kontrol ettiklerini ifade ederek, ilk yardım tırını depremin ikinci günü AFAD aracılığıyla çıkardıklarını, Penti olarak yardım süreçlerine AFAD aracılığıyla katıldıklarını, nakdi bağışları da Ahbap Derneği'ne ilettiklerini söyledi.
Bölgeden ciddi anlamda, iç giyim, pijama, termal giyim talepleri gelmeye başladığını anlatan Karaibrahimoğlu, şunları kaydetti:
“Eldeki stoklar limitli olduğu için 9 Şubat Perşembe gününden itibaren tüm tedarikçilerimizle beraber yeni kumaşları üretime aldık. Bu süreçte yine AFAD üzerinden bölgeye 2’nci, 3’üncü tırları çıkardık. Bir yandan da tedarikçilerimizle beraber deprem bölgesine ticari amaç gütmeyeceğimiz ürünler sipariş ettik, onları yaptırdık. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar onların ilk siparişleri elimize ulaştı.
Biz de bunu hem internet sitemizden hem de yardım kamyonlarına koymak üzere bu ürünlerimizi yaptık. 12 liraya alt iç giyim yaptık. Burada sadece çalışanın işçiliği var. Ne tedarikçimiz kumaş parası aldı ne lojistikçilerimiz para aldı. Yaklaşık 400 bin adet siparişimiz var. İlk bloku dağıttık. 'Üreticilerimiz üreticileriniz' projemizle internet sitemizde hiçbir kar amacı gütmediğimiz ürünlerin satışını sürdürüyoruz.”
“İskenderun’daki bir çadırkente Penti çadırı açacağız”
Karaibrahimoğlu, kadınların günlük kullanabilecekleri sütyen gönderdiklerini, emzirme sütyenleri, alerjisi olanlar için balensiz sütyen gibi talepleri karşıladıklarını aktararak, “Depremden etkilenen illerin dışında depremzedelerin bulunduğu diğer illere de ürün gönderdik. Depremin meydana gelmesinden bu yana iç giyim, çorap, termal giyim olarak bölgeye gönderdiğimiz ürün adedi 500 bini buldu. Bölgeye yönelik şu andaki siparişlerimiz 1 milyon adedin üzerinde, bunları da peyderpey bölgeye ileteceğiz.” dedi.
Romanya’dan da bir iç giyim stokunun yola çıktığını, 2-3 tırlık ürünü Romanya’dan getireceklerini ifade eden Karaibrahimoğlu, “Tüm Türkiye’de Penti mağazaları var. O mağazalardan da yardım alışverişleri oluyor. Bir yandan onları da karşılamaya çalışıyoruz. Hem elimizdeki stoklar hem yaptırdığımız stoklarla Penti, tedarikçisiyle beraber el ele verdi, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.” diye konuştu.
Karaibrahimoğlu, İskenderun’daki 1.500 kişilik çadırkente Penti çadırı açacaklarını bildirerek, “Bölgedeki insanlar iç giyim isterken çekinebiliyor. Belli saatlerde günlük iç giyim ihtiyaçlarını karşılayacakları, herhangi bir gelir beklemediğimiz bir hizmet sunacağız.” şeklinde konuştu.
Bölgeye ilk olarak çocuklar için oyun alanı yapılması için bir konteyner gönderdiklerini bildiren Karaibrahimoğlu, gönderdikleri 4 konteynerin de depremzedelerin rehabilitasyon merkezi olarak kullanılacağını dile getirdi.
Karaibrahimoğlu, ayrıca Penti’nin internet sitesinde, hem Kızılay’ın hem de Ahbap Derneği’nin yardım kartlarını bağışta bulunmak isteyenlere sunmak üzere çalıştıklarını bildirdi.
Bu sürecin el birliğiyle atlatılacağını vurgulayan Karaibrahimoğlu, “Biz çok güçlü bir ülkeyiz. Kendi insanımıza, toprağımıza çok güveniyoruz, çok seviyoruz. Türkiye’nin önemli markası olarak elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.
Yeni İnci de seferber oldu
Yeni İnci'den yapılan açıklamada, deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması için seferber olunduğu belirtilerek, "AFAD koordinasyonunda yürütülen yardım seferberliği kapsamında, ilk etapta kadın, erkek ve çocuk olmak üzere 10 bin adet iç çamaşırı ve içlik gönderimini tamamladık." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, resmi kurumlarla irtibat halinde tüm ihtiyaçların tamamlanması için çalışmaların sürekliliğinin sağlanacağı aktarılarak, afet bölgesinde hayat normale dönene kadar depremzede vatandaşların yanında olmaya devam edileceği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.