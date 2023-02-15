Türkiye Barolar Birliği depremzedeler için "Hukuk Rehberi" hazırladı
Türkiye Barolar Birliği (TBB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için hazırladığı "Hukuk Rehberi"ni kullanıma sundu.
Ankara
TBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Birlik, ilk olarak 1999 depremi sonrasında hazırlanan "Depremzedeler İçin Hukuk Rehberi"ni, değişen mevzuat ve uygulamalar doğrultusunda güncelledi.
Ceza hukuku, özel hukuk ve kamu hukuku alanlarındaki haklara ilişkin bilgilere yer verilen rehber, TBB'nin internet sitesinden de erişime açıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.