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Gündem, Asrın felaketi

Türkiye Barolar Birliği depremzedeler için "Hukuk Rehberi" hazırladı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için hazırladığı "Hukuk Rehberi"ni kullanıma sundu.

Kemal Karadağ   | 15.02.2023
Türkiye Barolar Birliği depremzedeler için "Hukuk Rehberi" hazırladı

Ankara

TBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Birlik, ilk olarak 1999 depremi sonrasında hazırlanan "Depremzedeler İçin Hukuk Rehberi"ni, değişen mevzuat ve uygulamalar doğrultusunda güncelledi.

Ceza hukuku, özel hukuk ve kamu hukuku alanlarındaki haklara ilişkin bilgilere yer verilen rehber, TBB'nin internet sitesinden de erişime açıldı.

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