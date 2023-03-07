Turkish Cargo, Dünya Etnospor Konfederasyonunun temin ettiği Kırgız çadırlarını Gaziantep'e taşıyor
Dünya Etnospor Konfederasyonunun Kırgızistan'dan temin ettiği 360 Kırgız çadırı, Turkish Cargo seferiyle Gaziantep'e getiriliyor.
İstanbul
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten Dünya Etnospor Konfederasyonunun tedarik ettiği 360 Kırgız çadırı, Turkish Cargo'nun TK 6617 Bişkek-Gaziantep seferiyle depremzedelere ulaştırılmak üzere uçağa yüklendi.
Çadırları taşıyan uçağın gece yarısından sonra Gaziantep'e inmesi ve çadırların bölgeye sevk edilmesi bekleniyor.
Dünya Etnospor Konfederasyonunun deprem felaketi sonrası uygulamaya koyduğu "Dayanışma Obası Projesi" ile depremzede vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra çeşitli imkanlar sunuluyor.
Yağmur, kar ve güneşten etkilenmeyen geleneksel Kırgızistan çadırlarının içi kışın sıcak, yazın da serin oluyor. Yaklaşık yarım saatte kurulabilen çadırların üst kapakları açılabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.