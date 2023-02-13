Dolar
18.85
Euro
20.13
Altın
1,858.42
ETH/USDT
1,478.70
BTC/USDT
21,523.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
26 yaşındaki Derya Akdoğan, Hatay’da Korkmaz Apartmanından yaralı olarak çıkarılıyor Adıyaman merkezdeki Kılıç Apartmanı'ndan depremin 177'nci saatinde 35 yaşındaki Bünyamin İdacı sağ kurtarıldı
logo
Gündem, Asrın felaketi

Türk Kızılay'ın atölyelerinde çadır üretimi aralıksız sürüyor

Gece gündüz çalışma yapılan Türk Kızılay'ın Erzincan'daki atölyesinde bugüne kadar üretilen 4 bin 500 çadır, deprem bölgesine gönderildi.

Barış Yalçınkaya   | 13.02.2023
Türk Kızılay'ın atölyelerinde çadır üretimi aralıksız sürüyor Fotoğraf: Barış Yalçınkaya/AA

Erzincan

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Türk Kızılay Erzincan Çadır Üretim Atölyesi'nde yoğun çalışma yürütülüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde vatandaşların barınma sorununun giderilmesi için Türk Kızılay çalışmalarına devam ediyor.

Gece gündüz çalışma yapılan Kızılay'ın Erzincan'daki atölyesinde, 16,5 metrekare aile tipi çadır üretimi yapılıyor.

Bugüne kadar üretilen 4 bin 500 çadır deprem bölgesine gönderildi.

Türk Kızılay Erzincan Çadır Üretim Atölyesi sorumlusu Erdal Altın, yoğun şekilde çadır üretimi yaptıklarını belirterek, "Günlük astar ve gövde olmak şartıyla 25 adet çadır üretimimiz var. Deprem bölgesine sevkiyatlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Okullarda üretilen 1,6 milyon ekmek deprem bölgesine ulaştırıldı
Edirne'de depremzedeler için "ücretsiz market" oluşturuldu
Türkiye'ye Avrupa'dan kara yoluyla gönderilen yardımlar Edirne'de tasnif ediliyor
Hatay'da 77 yaşındaki Ömer Ateş 163 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Adıyaman'da enkaz altında kalan 35 yaşındaki kişi 177 saat sonra kurtarıldı

Benzer haberler

Türk Kızılay'ın atölyelerinde çadır üretimi aralıksız sürüyor

Türk Kızılay'ın atölyelerinde çadır üretimi aralıksız sürüyor

Çadır üreticileri deprem bölgesi için yoğun mesai yapıyor

Sındırgılı Mehmet amca umre parasını depremzedelere bağışladı

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'ye depremzedeler için 33 bin kişilik çadır gönderiyor

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'ye depremzedeler için 33 bin kişilik çadır gönderiyor
Çorum'da afetzedeler için çadır imalatı başladı

Çorum'da afetzedeler için çadır imalatı başladı
Antalya'da depremzedeler için çadırlar dikiliyor

Antalya'da depremzedeler için çadırlar dikiliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet