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Gündem, Asrın felaketi

Türk Kızılaydan depremzedelere ruhsal travmalara karşı psikolojik ilk yardım

Türk Kızılayına bağlı psikososyal destek personelleri ve gönüllüleri, depremin travmatik etkilerini azaltmak için depremzedelere psikolojik ilk yardım hizmeti veriyor.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 14.02.2023
Türk Kızılaydan depremzedelere ruhsal travmalara karşı psikolojik ilk yardım

Ankara

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamaya göre, psikolog, klinik psikolog, psikolojik danışma ve rehberlik uzmanı ile sosyal hizmet uzmanlarından oluşan 53 kişilik psikososyal destek ekibi ve gönüllüler, ruhsal travmalara karşı depremzedelere psikolojik ilk yardım uygulamaları yapıyor.

Çocuk ve yetişkinlerle görüşmeler yapıp travmanın etkisini azaltmaya yönelik çalışmalar yapan psikososyal destek ekibi ve gönüllüler, çocukların deprem stresini ve travmalarını azaltmaya yönelik etkinlikler de düzenliyor.

Psikososyal destek çadırları kurulacak

Aile Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında psikososyal destek çadırları kurulacak.

Türk Kızılayına bugüne kadar 5 binin üzerinde gönüllü ruh sağlığı uzmanı başvuruda bulundu. Gönüllü uzmanların, deprem bölgesinden başka illere de giderek depremzedelere yönelik çevrim içi ve yüz yüze terapilerle bilgilendirme eğitimleri düzenlemesi planlanıyor.

Türk Kızılayı, çocuklarda travma sonrası stres bozukluğunun etkilerini azaltmak için oyun parkları, oyun alanları, oyuncak, boyama materyalleri ve çocuk hikaye kitaplarına ihtiyaç olduğunu, bağışta bulunmak isteyenlerin "www.kizilay.org.tr" veya 168 çağrı merkezi aracılığıyla ihtiyaç listesine ulaşabileceğini belirtti.

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