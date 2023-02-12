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Gündem, Asrın felaketi

Türk Kızılaydan depremden etkilenen köylere gıda desteği

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 900 köye kara yolu ve TSK'ya ait helikopterlerle yardım ulaştırdı.

Merve Yıldızalp   | 12.02.2023
Türk Kızılaydan depremden etkilenen köylere gıda desteği

Ankara

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, profesyonel ekipler ve gönüllüler, deprem bölgelerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Afetin ilk anından itibaren Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde kendisine verilen beslenme ve kan temini görevi için tüm ekiplerini harekete geçiren Kızılay, depremden etkilenen 10 şehir ve 48 ilçede mobil mutfakları, sahra mutfakları, gezici ikram araçlarıyla beslenme desteği vermeye başladı.

Binlerce personel ve gönüllüsüyle afet bölgesinde 500'e yakın noktada hizmet veren Kızılay, beslenme platformu üyesi kurum ve kuruluşların desteği ile her gün 2,6 milyon kişiye 3 öğün sıcak yemek ve ikram malzemeleri sağlıyor.

Kızılay, depremin 6. günü itibarıyla yıkıntı nedeniyle ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 900 köye ulaştı. Bu köylerde hayatını sürdüren vatandaşlara dayanıklı gıda maddeleri, battaniye ve kıyafet yardımlarını taşıyan Kızılay, kara yoluyla ulaşamadığı yerlere TSK'ya ait helikopterlerle ulaşarak ihtiyaç malzemelerini bırakıyor. ​​​​​​​

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