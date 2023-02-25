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Gündem, Asrın felaketi

Türk Kızılay kırsal bölgedeki depremzedelere yardımlarını sürdürüyor

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgedeki faaliyetleri kapsamında Türkoğlu ilçesindeki afetzedelere yardım götürdü.

İsmet Karakaş   | 25.02.2023
Türk Kızılay kırsal bölgedeki depremzedelere yardımlarını sürdürüyor Fotoğraf: Ömer Taha Çetin / AA

Kahramanmaraş

Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından afet koordinasyon merkezlerince belirlenen il, ilçe merkezleri ve kırsal bölgelerdeki yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Başta gıda, temizlik ve hijyen malzemeleri olmak üzere bölge insanının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Türk Kızılay, bu kapsamda Türkoğlu'nda yardım faaliyetlerinde bulundu.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin, AA muhabirine, şube olarak vatandaşlardan toplanan yardım malzemelerini depremzedelere dağıttıklarını bildirdi.

Yardım faaliyetlerini devam ettireceklerini kaydeden Şahin, "Buradaki insanlarımıza, kardeşlerimize destek olmak, onlara katkı vermek, onlara omuz olmak için geldik. Her şekilde yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına bugün buradayız." diye konuştu.

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