Türk Kızılay ekiplerinden depremzede çocuklara patates kızartması ikramı
Türk Kızılay ekipleri, depremzede çocukların patates kızartması isteğini yerine getirdi.
Ankara
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'daki çadır kentte kalan bir depremzede anne, çocuklarının patates kızartması istediğini ancak tüp bulamadığı için yapamadığını belirterek Kızılay ekiplerinden yardım istedi. Yanlarında küçük tüp bulunmadığı için annenin talebini ilk anda yerine getiremeyen ekipler, bir gün sonra çocuklara sürpriz yaptı.
Adıyaman Kızılay ekipleri, afet bölgesindeki mobil mutfakta yapılan patates kızartmasını Şehit Mühendis Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesi bahçesindeki çadırlarda kalan depremzede çocuklara dağıttı.
Anne ve çadırlarda kalan çocuklar, patates kızartması ikramı için Kızılay ekiplerine teşekkür etti.
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