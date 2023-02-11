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Gündem, Asrın felaketi

Türk Kızılay, depremzedelere 5 aşevi, 326 mobil mutfak ve 86 ikram aracıyla hizmet veriyor

Türk Kızılay, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından, söz konusu bölgelerde 5 aşevi, 326 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 11 mobil fırın ve 21 sahra mutfakla hizmet veriyor.

Zafer Fatih Beyaz   | 11.02.2023
Türk Kızılay, depremzedelere 5 aşevi, 326 mobil mutfak ve 86 ikram aracıyla hizmet veriyor

Ankara

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen 10 ilde farklı noktalara yerleştirilen aşevleri, mobil mutfaklar ve ikram araçlarıyla depremzedelere destek sağlanıyor.

Deprem bölgelerinde yaraları sarmaya çalışan Türk Kızılay koordinasyonunda Afet Beslenme Grubu'nda yer alan kurum, kuruluş ve dernekler, bölgede 5 aşevi, 326 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 11 mobil fırın, 21 sahra mutfakla hizmetlerini sürdürüyor.

Mobil mutfak ve ikram araçlarıyla depremzedelere sıcak yemek, çorba, su, ekmek ve ikramlık malzemeler dağıtılıyor.

Bu noktalara, Kızılay'ın sosyal medya hesaplarından ve www.kizilay.org.tr sitesinden ulaşılabiliyor.

Psikososyal destek ekiplerini de sahaya yönlendiren Kızılay, arama kurtarma ekiplerine de lojistik destek sağlıyor.

Kan bağışı zamana yayılmalı

Kızılay, afetin ilk gününde bölgedeki hastanelerin ihtiyacı olan kan ve kan ürünlerini mevcut stoklarıyla karşılarken vatandaşlara da stokların yerine konulabilmesi için kan bağışı çağırısında bulunmuştu.

Gönüllü kan bağışı sayısı ilk gün 40 bin üniteyi geçmiş, kanın uzun süre saklanamayan bir tedavi aracı olduğu hatırlatılarak, kan bağışının günlere yayılması gerektiği uyarısı yapılmıştı.

Kızılay birimleri bugün ve gelecek günlerde de ülke ihtiyacı oranında kan bağışı kabulünü sürdürecek.


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