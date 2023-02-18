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Gündem, Asrın felaketi

Türk Kızılay depremzede kadınlara özel WhatsApp hattı kurdu

Türk Kızılay kadın gönüllüleri ile Genç Kızılay kadın gönüllüleri, kendilerine WhatsApp üzerinden gelen hijyenik ped, iç çamaşırı, kıyafet ve hijyen malzemeleri gibi talepleri karşılıyor.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 18.02.2023
Türk Kızılay depremzede kadınlara özel WhatsApp hattı kurdu

Ankara

Türk Kızılay tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ili kapsayan bölgede, kadın ve çocukların kişisel ihtiyaçları için özel bir hat kuruldu. Kızılay Kadın WhatsApp Hattı ile Kızılay Kadın gönüllüleri ve Genç Kızılay kadın gönüllüleri, hijyenik ped, iç çamaşırı, kıyafet ve hijyen malzemeleri gibi taleplerin karşılanmasını sağlıyor.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılay, depremden etkilenen 11 ilde ana sorumluluk alanı olan beslenme hizmetlerine odaklandı. Bu ihtiyacın bir sisteme oturmasının ardından diğer insani yardım çalışmalarını geliştirmeye başlayan Kızılayın bölgede bulunan profesyonel çalışanlarına, Kızılay Kadın gönüllüleri ile Genç Kızılay kadın gönüllüleri de destek oluyor.

Yeni doğum yapmış, hamile veya özel ihtiyaçları olan kadınları dinlemek, ihtiyaçlarını karşılamak için depremden etkilenen bölgede çalışmalarını devam ettiren Kızılay Kadın gönüllüleri, kendileriyle birebir görüşmek isteyen depremzede kadınlar için bir Whatsapp hattı kurdu.

Kızılay Kadın WhatAapp Hattı'na, "+90 552 150 18 68" veya 168 Çağrı Merkezi aracılığıyla ulaşılabiliyor.

WhatsApp hattı üzerinden, Kızılay Kadın gönüllüleri ile Genç Kızılay kadın gönüllülerince, hijyenik ped, iç çamaşırı, kıyafet ve hijyen malzemeleri gibi taleplerin karşılanması sağlanıyor.

Ayrıca, hamile depremzedeler, gönüllüler tarafından bilgilendiriliyor ve talepleri gönüllü kadın doğum uzmanlarına iletiliyor. Depremin ilk günlerinde hastanelerin kadın doğum bölümüne gelen kadınların da ilk anda ihtiyacı olan kıyafet ve diğer ihtiyaçlarına cevap veriliyor.

Yaklaşık 2 bin kadın gönüllüsü ile deprem bölgelerinde hizmet veren Kızılay, acil ihtiyaçların başında gelen hijyenik ped, iç çamaşırı, kıyafet, ve hijyen malzemelerinin dağıtımına hız veriyor. Gönüllüler, yardım dağıtımlarında özellikle afetlerde dezavatajlı gruplar arasında yer alan kadınlara ulaşmaya çalışarak, ihtiyaçlarını söylemekte zorlananların taleplerini birebir takip ediyor, karşılamaya çalışıyor.

Kızılay Kadınları sahada birçok görevde yer alıyor

Kızılay Kadınları sahada birçok görevde yer alıyor. Bu kapsamda depremden kurtulan Lebibe Yılmaz, bebeği ile Kızılay kadın gönüllüleriyle aşevindeki çalışmalara destek oluyor.

Depremin hemen ardından İstanbul Ataşehir'den, Hatay Kırıkhan'a ulaşan Ayla Tetik ise ilde gönüllüleri koordine ederek, sahada yardım dağıtımlarını yürütüyor.

Kızılay Kadın Diyarbakır gönüllüsü Remziye Düzgün de ailesi Adıyaman'da risk altında olmasına rağmen küçük oğlu ve iki kızı ile Kızılay Kadın Diyarbakır Yenişehir gönüllüsü Asiye Yeşilkaya ise iki çocuğu ile depremin olduğu ilk andan itibaren aşevinde ve sahada gönüllü faaliyetlerine destek veriyor.

Depremin ardından Kahramanmaraş'a giderek mutfakta görev yapan Kızılay Kadın Sakarya gönüllüsü Leyla Deniz de depremzedelerin çadır kurmasına yardımcı oluyor.

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