Dolar
18.87
Euro
20.13
Altın
1,836.58
ETH/USDT
1,663.10
BTC/USDT
24,345.00
BIST 100
5,149.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki konteyner kenti ziyaretinde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde AFAD'ın oluşturduğu konteyner kentte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile incelemelerde bulundu, depremzedelerle görüştü. VTR
logo
Gündem, Asrın felaketi

Türk Kızılay deprem bölgesinde yaraları sarıyor

Afet Beslenme Platformu üyesi kurum ve STK'lerle günlük 3 milyondan fazla kişiye sıcak yemek ulaştıran Kızılay'ın 2 bine yakın profesyonel çalışanı ve 4 binden fazla gönüllüsü deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Özcan Yıldırım   | 21.02.2023
Türk Kızılay deprem bölgesinde yaraları sarıyor

Ankara

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, 2 bine yakın profesyonel çalışanı ve 4 binden fazla gönüllüsüyle çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, beslenme hizmetini, farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla yürüten kurum, Türkiye Afet Müdahale Planı ile verilen koordinasyon göreviyle Afet Beslenme Platformu üyesi kurum ve STK'lerle günlük 3 milyondan fazla kişiye sıcak yemek ulaştırıyor.

Kızılay koordinesinde, Afet Beslenme Grubunda yer alan kurum, kuruluş ve derneklerin kapasiteleriyle bölgede, afetin 16. gününde 5 aşevi, 86 ikram aracı, 375 mobil mutfak, 41 mobil fırın ve 22 sahra mutfağıyla hizmet veriliyor.

Afet bölgesindeki aşevleri ve mobil beslenme araçlarından günde üç öğün olmak üzere afetin ilk gününden bugüne toplam 54 milyon 974 bin 477 kişilik beslenme desteği sağlandı.

Mobil sağlık araçları hizmet veriyor

Deprem bölgelerinde 2 bine yakın profesyonel çalışanı ve 4 binden fazla gönüllüsüyle yaraları sarmaya çalışan Kızılay, depremden etkilenen en ücra köylere kadar yardım ulaştırıyor. İhtiyaç sahiplerine mutfak seti, battaniye, gıda kolisi, hijyen seti, ısıtıcı, yatak, kömür, odun, soba, dayanıklı gıda maddeleri ve kıyafet yardımları taşınıyor.

Kızılay, afetin hemen ardından kan temini ile başlattığı sağlık desteğini bölgeye gönderdiği mobil sağlık araçları ile sürdürüyor.

Özellikle kırsal kesimde depremzedelerin birinci basamak sağlık hizmeti alabilmeleri için gönderilen ve 2 hekim, 1 hemşire, 1 psikoloğun bulunduğu mobil sağlık araçlarında, muayene, kan tahlili, röntgen, EKG, solunum fonksiyon testi yapılabiliyor.

Çocuklar başta olmak üzere afetzedelere yönelik psikolojik ilk yardım hizmetini artıran Kızılay, sahada çalışan 5 bine yakın gönüllüsü arasında yer alan psikolog, psikolojik danışman, rehberlik ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşturduğu ekiplerle deprem bölgesinde afet travmasının etkilerini azaltmaya çalışıyor.

"En yakın Kızılay hizmet noktası nerede?" uygulaması devrede

Kızılay'ın, afetzedelerin hizmetlere daha hızlı ve kolay ulaşabilmesi için başlattığı "Deprem bölgesinde en yakın Hizmet Noktası nerede" uygulamasıyla da 0552 168 30 86 numaralı WhatsApp hattına konumunu gönderen afetzedeler, bulunduğu konuma en yakın Kızılay ve diğer beslenme hizmeti veren kurum ve kuruluşların konum bilgilerine ulaşabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Adıyaman'da geniş bir alana konteyner kent kuruluyor
Kahramanmaraş Valiliğinden ana caddelerde enkaz kaldırma duyurusu
Kağıthane'de binanın zemin katındaki izinsiz tadilat, belediye ekiplerince durduruldu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara psikososyal destek sağlıyor

Benzer haberler

Türk Kızılay deprem bölgesinde yaraları sarıyor

Türk Kızılay deprem bölgesinde yaraları sarıyor

Hatay'a gönderilen yardım kolilerinden çıkan notlar duygulandırıyor

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, Türkiye için yardım kampanyası başlattı

SunExpress'in "hava köprüsü"yle ilk yardım uçağı Antalya'da

SunExpress'in "hava köprüsü"yle ilk yardım uçağı Antalya'da
İzmir depreminin acılı anneleri asrın felaketini yaşayanlara yardıma koştu

İzmir depreminin acılı anneleri asrın felaketini yaşayanlara yardıma koştu
Depremzedelere helikopterlerle yardımlar sürüyor

Depremzedelere helikopterlerle yardımlar sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet