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Gündem, Asrın felaketi

Türk Kızılay deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin listesini paylaştı

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde barınma ihtiyacının yanı sıra temel insani yardım malzemelerine de ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 16.02.2023
Türk Kızılay deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin listesini paylaştı

Ankara

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, depremlerin ardından bir yandan depremzedelerin ihtiyaçları karşılanırken bir yandan da ihtiyaç tespit çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Yardımların deprem bölgesine daha sağlıklı ulaşabilmesi için Kızılay ve diğer STK'lerle hareket etmenin büyük önem taşıdığı belirtilen açıklamada, "Depremzedeler, barınma ihtiyacının yanı sıra temel insani yardım malzemelerine de gereksinim duyuyor. Bunların başında da dayanıklı gıda ürünleri, battaniye, kışlık kıyafetler ve hijyen malzemeleri geliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, depremin meydana geldiği ilk andan beri binden fazla profesyonel çalışanı ve 5 bine yakın gönüllüsüyle bölgede çeşitli destek hizmetleri veren Kızılayın ihtiyaç listelerini güncellediği duyuruldu.

Görev alanı olan beslenme hizmetleri ve diğer insani yardım malzemelerinin dağıtımını sağlamak olan Kızılayın arasında çadır içi ve konteyner içi yardım malzemelerinin de ihtiyaçlar listesine eklediği açıklandı.

Kuru gıda malzemeleri ve tek kullanımlık mutfak malzemeleri

Afetlerde Beslenme Platformunu koordine eden Kızılayın sıcak yemek üretiminde ise kuru gıda malzemeleri ve dağıtımlarda gerekli köpük tabak, plastik çatal-kaşık setini de en çok ihtiyaç duyulan malzemeler olarak belirlediği aktarılan açıklamada, salça ve sıvı yağın da yemek yapımında en çok tüketilen malzemelerden olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Ulaşımı olmayan köylere helikopterlerle gıda kolisi ulaştıran ekipler, bağış yapmak isteyen vatandaşları ve firmaları da kuru bakliyat, baharat, konserve gıda, su ve süt almaya yönlendiriyor." ifadesine yer verildi.

Giyim ve hijyen malzemelerine de çok ihtiyaç duyulduğu, özellikle depremzedeleri sıcak tutacak eşofman, pijama, ayakkabı, çorap, mont, kaban ve günlük kıyafet bağışlarının önemli olduğu aktarılan açıklamada, sabun, şampuan, diş fırçası ve macunu, tıraş bıçağı, tırnak makası, ıslak mendil, hijyenik ped, cımbız, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, deterjan gibi ürünlerin yer aldığı hijyen paketi ve aile hijyen setlerinin de ihtiyaçlar listesine eklendiği duyuruldu.

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