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Gündem, Asrın felaketi

Türk Kızılay afet bölgesinde yaklaşık 1 milyon hijyen seti dağıttı

Türk Kızılayın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaklaşık 1 milyon kişinin ihtiyacını karşılayacak miktarda hijyen seti, temizlik malzemesi ve sağlık malzemesini bölgede ihtiyaç sahiplerine dağıttığı bildirildi.

Esra Ağaçyetiştiren   | 25.02.2023
Türk Kızılay afet bölgesinde yaklaşık 1 milyon hijyen seti dağıttı

Ankara

Kızılay'dan yapılan açıklamada, 11 ili etkileyen depremlerin ardından, afet bölgesinde günde üç öğün verilen beslenme desteğinin yanında özellikle çadır kentlerde ve kırsal kesimlerdeki afetzedelere diğer insani yardım malzemelerinin de ulaştırıldığı belirtildi. Bu kapsamda, battaniye, kışlık kıyafet, ısıtıcı, mama, çocuk bezi, gıda ve hijyen malzemelerinin dağıtımına ağırlık verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kızılay, özellikle çadır kentlerde yaşayan afetzedelerin temizlik koşullarından olumsuz etkilenmemesi için de çaba sarf ediyor. Kızılay hem afetin yıkıma uğrattığı şehirlerde hem de köylerde battaniye, ısıtıcı, gıda kolisi, kuru gıdanın yanı sıra hijyen seti ve temizlik malzemesi dağıtımı gerçekleştiriyor." ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların afet bölgesinde Kızılaya emanet ettiği yüzbinlerce parçadan oluşan giyim malzemelerinin de afetzedelere ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Deprem bölgesinde salgın hastalıkların yayılmaması için de büyük çaba sarf eden Kızılaycılar, yaklaşık 1 milyon kişinin ihtiyacını karşılayacak miktarda hijyen seti, temizlik malzemesi ve sağlık malzemesini bölgede ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Bebekler için bölgeye on binlerce mama ve bebek bezi de ulaştırılarak dağıtımları gerçekleştirildi."

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