Dolar
18.88
Euro
20.15
Altın
1,838.41
ETH/USDT
1,655.00
BTC/USDT
23,652.00
BIST 100
5,322.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Türk Kızılay afet bölgesinde 93 milyon 268 bin kişilik beslenme desteği sağladı

Türk Kızılay koordinesindeki Afet Beslenme Platformunun, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden bu yana afet bölgesinde 93 milyon 268 bin kişilik beslenme desteği sağladığı bildirildi.

Kübra Ağaçyetiştiren   | 01.03.2023
Türk Kızılay afet bölgesinde 93 milyon 268 bin kişilik beslenme desteği sağladı Fotoğraf: Emre Ilıkan/AA

Ankara

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, Kızılay'ın depremden etkilenen illerde farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla her an depremzedelerin yardımına koştuğu, 6 bine yakın profesyonel ve gönüllüsüyle deprem bölgesinde yaraları sarmaya çalıştığı belirtildi.

Depremin hemen ardından 10 il, 67 ilçe ve 717 noktada afetzedelere yardım ulaştıran Kızılay ve koordine ettiği Afet Beslenme Platformunun 259 paydaşı ile afetin 24'üncü gününde 5 aşevi, 86 ikram aracı, 370 mobil mutfak, 47 mobil fırın, 22 sahra mutfağıyla görev yaptığı ifade edilen açıklamada, afet bölgesinde günde 3'er öğünden 93 milyon 268 bin 114 kişilik beslenme desteği verildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Mobil mutfak ve ikram araçlarını depremden etkilenen tüm illere sevk eden Kızılay; Türkiye Afet Müdahale Planı'nda kendisine verilen beslenme hizmetini yerine getiriyor." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da ilaç ihtiyacı "sahra eczanesi"nde karşılanıyor
Türk Kızılay afet bölgesinde 93 milyon 268 bin kişilik beslenme desteği sağladı
Bakan Karaismailoğlu: Bizim bundan sonraki görevimiz, derdimiz sizin normal bütün ihtiyaçlarınızı karşılamak
Osmaniye'de ev satışı ve kirada fahiş artış yapanlara soruşturma
Konya'da konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışa soruşturma

Benzer haberler

Türk Kızılay afet bölgesinde 93 milyon 268 bin kişilik beslenme desteği sağladı

Türk Kızılay afet bölgesinde 93 milyon 268 bin kişilik beslenme desteği sağladı

Türk Kızılay Elbistan'da günlük 100 bin porsiyon yemek çıkarıyor

Türk Kızılay deprem bölgesinde yaraları sarıyor

Türk Kızılay depremzede kadınlara özel WhatsApp hattı kurdu

Türk Kızılay depremzede kadınlara özel WhatsApp hattı kurdu
Sakarya'da üretilen "afet araçları" depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor

Sakarya'da üretilen "afet araçları" depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor
AFAD ve Kızılaya yapılan bağışlara vergi indirimi uygulanacak

AFAD ve Kızılaya yapılan bağışlara vergi indirimi uygulanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet