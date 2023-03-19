Dolar
19.02
Euro
20.28
Altın
1,988.63
ETH/USDT
1,758.00
BTC/USDT
26,899.00
BIST 100
5,136.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşuyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Türk Kızılay, 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesinde 170 milyon öğün yemek dağıttı

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen bölgede, ilk günden bu yana 170 milyon öğün yemek dağıtıldığını belirtti.

Tezcan Ekizler, Tunahan Akgün  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
Türk Kızılay, 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesinde 170 milyon öğün yemek dağıttı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

Kahramanmaraş

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde 69 ikram aracı, 17 mobil fırın, 114 mobil mutfak, 3 sabit fırın ve 373 yemek üretim alanı kurdu.

Günde 3 öğün pişen yemekler, çadır ve konteyner kentlerde kalan depremzedelere ulaştırılıyor.

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Onikişubat ilçesindeki Kılavuzlu Millet Bahçesi'nde kurulan Türk Kızılay sahra çadırını ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Altan, AA muhabirine, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, Türk Kızılayın afetlerde beslenmeden sorumlu olduğunu söyledi.

Türk Kızılayın depremden etkilenen illerde kurduğu sahra mutfaklarının yanı sıra hayırseverler tarafından bölgede kurulan mutfak ve aşevlerini de organize ettiğini belirten Altan, depremin yaşandığı bölgelerde 6 Şubat'tan bu yana sıcak yemek dağıtmaya başladıklarını ifade etti.

Altan, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar 170 milyon öğün yemek dağıtıldı ve her gün de yemekler dağıtılmaya devam ediyor. Şükürler olsun deprem bölgesinde herhangi bir şekilde beslenmeyle ilgili bir sıkıntı yok. Bağışçılarımızın destekleri, gönüllülerimizin katkıları, Beslenme Platformu üyelerinin gayretleriyle birlikte bu ihtiyaçlar hep birlikte giderildi. Giderilmeye de devam ediyor."

Ramazan için hummalı çalışma yürütülüyor

Türk Kızılay olarak ramazan ayı için de planlamaları yaptıklarını anlatan Altan, kentlerde ramazan çadırlarının kurulacağını kaydetti.

Altan, bu çadırlarda da gerek sivil toplum kuruluşlarının gerekse belediyelerin çalışmalara destek vereceğini belirterek, çadır ve konteyner kentlerde bütün yemek dağıtımlarının hem iftarda hem sahurda yapılacağını söyledi.

Bu konuda hummalı bir çalışma yürüttüklerini anlatan Altan, "Bölgede ulaşmış olduğumuz günlük yaklaşık 2,5 milyon kişi var. Vatandaşlarımız birtakım işlemlerini yerine getirmek için yavaş yavaş bölgelerine dönmeye başladı. Bölgede alışveriş yerleri, dükkanlar açılmaya başladı. Hayat burada artık tekrar kendisini göstermeye başladı. O yüzden tahminlerimize göre yüzde 10'luk, 15'lik artış olabilir diye düşünüyor, ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 17-18 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Doğu Türkistan ve Irak Türkmenleri Kahramanmaraş'ta depremzedeler için çadır kent kurdu
Deprem bölgesi Malatya'da kar ve yağmur etkili oluyor

Benzer haberler

Hatay'da depremzede gençler çadır kentte polislik ve öğretmenlik sınavına hazırlanıyor

Hatay'da depremzede gençler çadır kentte polislik ve öğretmenlik sınavına hazırlanıyor

İzciler, afetzedelere yardım için marşlar eşliğinde seferber oldu

Türk Kızılay, 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesinde 170 milyon öğün yemek dağıttı

İstanbul'daki gönüllü kuaförlerden depremzedelere ücretsiz hizmet

İstanbul'daki gönüllü kuaförlerden depremzedelere ücretsiz hizmet
Osmaniyeli kadınlar depremin travmasını el işiyle atlatmaya çalışıyor

Osmaniyeli kadınlar depremin travmasını el işiyle atlatmaya çalışıyor
Depremzede berber, çadır kentleri gezerek hizmete devam ediyor

Depremzede berber, çadır kentleri gezerek hizmete devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet