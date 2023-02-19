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Gündem, Asrın felaketi

TÜRGEV'in deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, "TÜRGEV ilk günden itibaren deprem bölgelerine yardım malzemeleri gönderiyor. Elbistan'a seyyar mutfak gönderdik. Ayrıca bölgedeki tahliye çalışmalarına da destek verdik." dedi.

Derya Gülnaz Özcan   | 19.02.2023
TÜRGEV'in deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor

Atina

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, depremzedelere yönelik yardım seferberliğinin aralıksız devam ettiğini belirtti.

Altun, Yunan Devlet Televizyonu ERT News'e, TÜRGEV’in yardım faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de 11 ili etkileyen iki depremin büyüklüklerine ve etkili oldukları alanın genişliğine dikkati çeken Altun, TÜRGEV'in ilk günden itibaren deprem bölgesine yardım malzemeleri gönderdiğini ifade etti.

Yıkımın büyük olduğu bölgelerden biri Kahramanmaraş Elbistan'a depremzedelere ve arama kurtarma faaliyetlerinde çalışan personele yemek sağlanması için 2 bin kişilik seyyar mutfak gönderdiklerini anlatan Altun, TÜRGEV'in Malatya'ya, Adıyaman'a, Hatay'a da yardım tırları gönderdiğini dile getirdi.

Bölgedeki tahliye çalışmalarına da destek verdiklerine işaret eden Altun, bölgeye otobüsler göndererek, bulundukları illerden çıkmak isteyen depremzedelerin tahliye edilmesi noktasında önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

"Söz konusu felaket karşısında iki halk dayanışma sergiledi. Sizin Yunan halkına bir mesajınız var mı?" şeklindeki soru üzerine Altun, "Yunan halkına göstermiş oldukları dayanışma, gönderdikleri insani yardım için arama kurtarma ekipleri ile yanımızda oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Biz her şeyden önce komşuyuz, aynı coğrafyanın insanlarıyız, aynı meydan okumalarla karşı karşıyayız. Bugün Türkiye'de yaşanan acının yarın Yunanistan'da yaşanması halinde en çabuk ulaşabilecek, en çabuk yardım edebilecek bölge de biziz. O yüzden bugün Yunanistan'ın bizim yanımızda olması yarın Yunanistan'ın da böyle bir felaket yaşadığı zaman Türkiye'yi yanında bulabileceğine dair çok önemli bir işaret." dedi.

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