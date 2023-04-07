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Gündem, Asrın felaketi

TÜRGEV "Kardeşlik Sofrası" depremzedeler için Hatay'da kuruldu

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ramazan kapsamında hazırladığı "Kardeşlik Sofrası"nı Hatay'da depremzedeler için kurdu.

Ömer Faruk Cebeci, İbrahim Yozoğlu  | 07.04.2023 - Güncelleme : 07.04.2023
TÜRGEV "Kardeşlik Sofrası" depremzedeler için Hatay'da kuruldu Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu/AA

Hatay

"Bu ramazan deprem bölgesindeyiz" sloganıyla başlatılan organizasyon çerçevesinde Antakya ilçesi Haraparasi Mahallesi'nde kurulan çadır kentte TÜRGEV ekiplerince çocuklara Osmanlı macunu, şerbeti ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Etkinlikte, düzenlenen iftarın ardından Hacivat-Karagöz gösterisi sunuldu.

"Ramazan sonuna kadar devam edeceğiz"

TÜRGEV Kurumsal İletişim Müdürü Muhammed Bilal Karaman, AA muhabirine, 6 Şubat’tan beri depremzedelere yardım etmek adına ellerinden gelen tüm çabayı sarf ettiklerini söyledi.

Bölgede yardım faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Karaman, ramazan ayı dolayısıyla tüm imkanlarını deprem bölgesine aktardıklarını dile getirdi.

"Kardeşlik Sofrası" adı altında bir organizasyona başladıklarını anlatan Karaman, "Bunun düz bir iftardan ziyade mümkün mertebe kendilerini sıcak bir ortamda hissedebilecekleri Osmanlı zamanındaki ramazan sofralarını andıracak tarzda olmasını istedik. Diş kirasından tutun, Hacivat Karagöz’e, çocukların oyun alanlarına kadar çeşitli imkanlar sağlamak için elimizden gelen çabayı sarf ettik. Allah'ın izniyle ramazan sonuna kadar devam edeceğiz." diye konuştu.

Karaman, iftar programlarını deprem bölgelerinde devam ettireceklerini kaydetti.

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