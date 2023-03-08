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Gündem, Asrın felaketi

Tunceli'de usta öğreticiler ve kursiyerler depremzedeler için uyku tulumu hazırlıyor

Tunceli'de, halk eğitim merkezlerine bağlı faaliyet yürüten usta öğreticiler ve kursiyerler, depremzedeler için uyku tulumu üretimine başladı.

Sidar Can Eren  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Tunceli'de usta öğreticiler ve kursiyerler depremzedeler için uyku tulumu hazırlıyor

Tunceli

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentte başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor.

Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde de kent merkezi ile Nazımiye, Hozat ve Pertek ilçelerindeki halk eğitim merkezlerinde depremzedeler üşümesin diye uyku tulumu üretiliyor.

Usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından dikilen soğuğa dayanıklı ve su geçirmez uyku tulumları, tamamlandıktan sonra deprem bölgesine gönderilecek.

Vali Yardımcısı Kemal Sefa Gökmenoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, uyku tulumlarının üretildiği Atatürk Mahallesi'ndeki atölyeyi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ekmekci, burada yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığının gayretleri doğrultusunda depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi.

Tunceli'den depremzedelere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Ekmekci, "Halk eğitim merkezlerimizde toplamda 600 uyku tulumunun tamamlanıp deprem bölgesine gönderilmesi için çalışmalarımız başladı. Depremin yaralarını birlikte saracağımıza, birlik ve beraberliğimizle iyileşeceğimize dair inancım tamdır." dedi.

Vali Yardımcısı Gökmenoğlu da emeği geçenlere teşekkür ederek, usta öğretici ve kursiyerlere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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