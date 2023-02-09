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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Kriz Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Depremzedeye botunu veren İtfaiye Amiri Burak Demirören AA'ya konuştu - VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Tunceli'de kullanılmayan evler depremzedelere sıcak yuva oluyor

Koray Kola   | 09.02.2023
Tunceli'de kullanılmayan evler depremzedelere sıcak yuva oluyor

Tunceli

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de Çemişgezek Belediyesi, kullanılmayan evlerin depremzedelerin hizmetine açılması için kampanya başlattı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çemişgezek'te de yardım kampanyaları yürütülüyor.

Bu çerçevede ilçede kullanılmayan 100 ev, belediye tarafından sahiplerinden kiralanarak depremzedeler için hazır gele getirildi.

Depremden etkilenen bölgelerden ilçeye gelen vatandaşlar, ekiplerce evlere yerleştirildikten sonra ihtiyaçları karşılanıyor.

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