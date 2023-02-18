Dolar
18.86
Euro
20.18
Altın
1,842.10
ETH/USDT
1,690.10
BTC/USDT
24,544.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’da Kanatlı Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı. - VTR
logo
Ekonomi, Asrın felaketi

Tüketiciler Birliği "deprem riski" bahanesiyle kasko yapmayan sigorta şirketlerini uyardı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, depremden etkilenen 11 il dışında da araç ve ev için kasko yaptırmak isteyenlerin bazı sigorta şirketleri tarafından "deprem riski" bahanesiyle geri çevrildiğini söyledi.

Sercan Küçükşahin   | 18.02.2023
Tüketiciler Birliği "deprem riski" bahanesiyle kasko yapmayan sigorta şirketlerini uyardı

Kayseri

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigorta firmalarının, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkım yaşanan 11 ilde işlem yapmama hakkı bulunduğunu söyledi.

Ancak yıkımın olmadığı illerde sigorta şirketlerinin, isteyen herkesin işlemini yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Şahin, "Deprem olmamış, zarar görmemiş bir ilde deprem olma ihtimalinden dolayı kaskodan kaçınmaları doğru değil, bu yanlış. Sigorta şirketlerinin böyle bir hakkı yok." dedi.

Bu konuda kanunda yasal düzenlemenin mevcut olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun bunu çok açık bir şekilde söylüyor. Diyor ki, satıcı ve sağlayıcı mal ve hizmet satan kişiler, kurumlar asla bunu satmaktan kaçınamazlar. Şu anda Kayseri'de deprem yok, Yozgat'ta deprem yok, Ankara'da deprem yok. Burada deprem olma riski var diye kasko yapmamak diye bir uygulama olamaz."

Böyle bir durumla karşılaşanların Hazine ve Maliye Bakanlığına ya da CİMER'e şikayette bulunması gerektiğini vurgulayan Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

"Diyelim ki tüketici kasko için bir şirkete başvurdu fakat şirket kaskoyu yapamayacağını söyledi. Böyle bir durumda şirkete yazılı olarak kaskonun neden yapılmayacağı sorulmalı. Süreç bu şekilde belgelenirse yaşanılacak herhangi bir olumsuzluğun zararını firma karşılamak zorunda kalabilir. Tüketicilerimiz bu konuda haklarının olduğunu bilsinler. Satıcılar da bununla ilgili ceza yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabilir. Böyle bir durumu Hazine ve Maliye Bakanlığı kesinlikle karşılıksız bırakmaz. Satıştan kaçınmak diye bir şey yok."

Şahin, depremin ardından pek çok kişinin Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) sigortası yaptırmak için başvuruda bulunduğunu kaydetti.

DASK sigortasını yaptıracaklara da uyarıda bulunan Şahin, şöyle dedi:

"Sigorta şirketleriyle görüştüğümüzde tüketicilerin bu konuda bir şeyi eksik yaptığının farkına vardık. Prim yüksek çıkmasın diye metrekarenin düşürülmesini kabul eden tüketicilerin olduğunu duyduk. Örneğin 150 metrekare evde oturan bir vatandaş pirim düşük çıksın diye evine 50 metrekare diyor. Ama olası bir yıkımda da 50 metrekarelik ödeme alacağını bilmesi gerekiyor. Sigorta şirketleri yıkımın söz konusu olduğu bölgelerde metrekare başına düşen inşaat maliyetinden geri ödeme yapıyor. Örneğin 150 metrekare bir evin inşaat maliyeti 400 bin lira, piyasa değeri ise 1 milyon lira. Sigorta şirketi tüketiciye inşaat maliyetini geri ödüyor. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığının müdahale yetkisi var. Ödemeyi piyasa değeri üzerinden ödettirebilir. Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı
Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet'ten alabilecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Saidov'la Gaziantep'te görüştü
Adana'da hırsızlık şüphelisi 21 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı

Benzer haberler

Adana'da hırsızlık şüphelisi 21 kişi gözaltına alındı

Adana'da hırsızlık şüphelisi 21 kişi gözaltına alındı

Tüketiciler Birliği "deprem riski" bahanesiyle kasko yapmayan sigorta şirketlerini uyardı

Kuaför depremzede, moral olması için diğer depremzedelerin saç bakımını yapıyor

Şanlıurfa'da deprem anında havuzdaki suyun dalgalanması güvenlik kamerasında

Şanlıurfa'da deprem anında havuzdaki suyun dalgalanması güvenlik kamerasında
Gaziantep'te depremden yaralı kurtarılan muhabbet kuşuna "Gazi" ismi verildi

Gaziantep'te depremden yaralı kurtarılan muhabbet kuşuna "Gazi" ismi verildi
Ümraniye'de liseliler depremzedelere eksi 15 derece soğukta sıcak tutan uyku tulumu dikiyor

Ümraniye'de liseliler depremzedelere eksi 15 derece soğukta sıcak tutan uyku tulumu dikiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet