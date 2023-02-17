TÜBİTAK Başkanı Mandal ve beraberindeki heyet deprem bölgesinde araştırmalara katkı sağlayacak
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve beraberindeki araştırmacı heyet, deprem bölgesinde devam eden araştırmalara katkı vermek için bölgeye gitti.
Ankara
TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, Mandal ve ekibi, Adana, Osmaniye, İskenderun, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Elbistan, Malatya, Doğanşehir ve Adıyaman'daki araştırma bölgelerini ziyaret edecek.
Deprem bölgesinde, yer bilimleri, inşaat mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği alanlarının yanı sıra tarih, sosyoloji ve psikoloji gibi sosyal ve beşeri bilimler alanlarında projeler yürütülüyor.
- Araştırmacılar çalışmalara başladı
TÜBİTAK'ın, yaşanan depremin analizi için hiç vakit kaybetmeden attığı ilk adım olan "1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Çağrısı" kapsamında yüzlerce proje başvurusu alındı.
Başvurular 24 saat içinde değerlendirerek karara bağlandı. Projesi desteklenen araştırmacılar, hemen deprem bölgesine giderek araştırmalarına başladı. Çağrı çerçevesinde desteklenen toplam proje sayısı 107 oldu. 57 farklı kurum ve 497 araştırmacıdan oluşan 107 ekip, sahada 2 hafta boyunca araştırmalarını sürdürecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.