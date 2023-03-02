TSK deprem bölgesinde devriye görevini sürdürüyor

Ankara
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deprem bölgesindeki illerde asayişe destek için devriye görevine devam ediyor.
Deprem bölgesindeki illerimizde devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak asayişe destek için devriye görevlerimiz sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 1, 2023
Yaralarımız Sarılıyor 🇹🇷 pic.twitter.com/fq5ULhYPAv
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesindeki illerimizde devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak asayişe destek için devriye görevlerimiz sürüyor. Yaralarımız sarılıyor." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.