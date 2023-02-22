TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarının maskotlarıyla depremzede çocuklara moral etkinliği
TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarının maskotları, depremzede çocuklarla buluştu.
Ankara
TRT'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Çubuk'taki Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda misafir edilen 300'e yakın depremzede çocuk için etkinlik düzenlendi.
TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarının maskotlarının depremzede çocuklarla bir araya geldiği etkinlik kapsamında, kanalın sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa'nın son macerası olan ve vizyonda bulunan "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa" filminin özel gösterimi de yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.