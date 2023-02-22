Dolar
18.88
Euro
20.10
Altın
1,836.11
ETH/USDT
1,641.90
BTC/USDT
24,145.00
BIST 100
5,121.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesi konteynerinde açıklamalarda bulunuyor
logo
Yaşam, Asrın felaketi

TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarının maskotlarıyla depremzede çocuklara moral etkinliği

TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarının maskotları, depremzede çocuklarla buluştu.

Esin Işık   | 22.02.2023
TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarının maskotlarıyla depremzede çocuklara moral etkinliği

Ankara

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Çubuk'taki Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda misafir edilen 300'e yakın depremzede çocuk için etkinlik düzenlendi.

TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarının maskotlarının depremzede çocuklarla bir araya geldiği etkinlik kapsamında, kanalın sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa'nın son macerası olan ve vizyonda bulunan "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa" filminin özel gösterimi de yapıldı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca refakatsiz çocuklar için sorgu ekranı açıldı
Depremde perde kolon, tünel kalıp ve radye temel hayat kurtardı
"Tarihi eserler kenti" Hatay'daki Batıayaz Köprüsü, depremler nedeniyle zarar gördü
Hatay'da depremde zarar gören araçlar otoparklara çekiliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hasar tespitine ilişkin kamu spotu yayınladı

Benzer haberler

Depremde perde kolon, tünel kalıp ve radye temel hayat kurtardı

Depremde perde kolon, tünel kalıp ve radye temel hayat kurtardı

TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarının maskotlarıyla depremzede çocuklara moral etkinliği

Hatay'da depremde zarar gören araçlar otoparklara çekiliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hasar tespitine ilişkin kamu spotu yayınladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hasar tespitine ilişkin kamu spotu yayınladı
Akdeniz'de gagalı balinaların deprem nedeniyle ölmediği değerlendiriliyor

Akdeniz'de gagalı balinaların deprem nedeniyle ölmediği değerlendiriliyor
Malatya'da iş insanları ve Bursa Yıldırım Belediyesi konteyner kentler kuruyor

Malatya'da iş insanları ve Bursa Yıldırım Belediyesi konteyner kentler kuruyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet