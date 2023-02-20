TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarından depremzede çocuklara moral ziyareti
TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarının maskotları, Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Bölümü'nde tedavisi süren depremzede çocuklarla bir araya geldi.
Ankara
TRT'den yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Mehmet Zahid Sobacı, TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarının maskotları ile Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan ve tedavisi devam eden çocukları Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Bölümü'nde ziyaret etti.
Hastanede tedavileri devam eden depremzede çocuklara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Sobacı, çocuklara TRT Çocuk yapımlarına ait ürün ve kitaplardan hediye etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.