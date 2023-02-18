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Hatay’da Kanatlı Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı. - VTR
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Gündem, Asrın felaketi

Trakya'dan 106 gönüllü sağlıkçı daha deprem bölgesine gönderildi

Trakya'dan "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerdeki çalışmalara destek vermek için 106 gönüllü sağlıkçı daha gönderildi.

Ogün Kurkan, Fırat Çakır, Ufuk Ertop   | 18.02.2023
Trakya'dan 106 gönüllü sağlıkçı daha deprem bölgesine gönderildi

Edirne

Edirne Sağlık Müdürlüğünde görevli 69 sağlık personeli deprem bölgesine uğurlandı.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım, sağlıkçıların depremzedelere yardım için seferber olduğunu belirtti.

Deprem bölgelerinde görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Yıldırım, "İlimizden deprem bölgelerine daha önceden gönüllü olarak giden ekiplerimize ek olarak 69 gönüllü sağlık personelimiz daha çalışmalara destek vermek amacıyla deprem bölgesine uğurlandı. Yaraları sarmak için özveriyle çalışan sağlıkçılara başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nden deprem bölgesindeki çalışmalara destek vermek amacıyla 27 gönüllü sağlıkçı gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, deprem bölgesindeki sağlık çalışmalarına katkı sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Tekirdağ'dan da 10 gönüllü sağlıkçı depremden etkilenen kentlerde görev yapmak üzere yola çıktı.

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