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Gündem, Asrın felaketi

Trakya'daki meslek liseleri, depremzedelerin üşümemesi için soba üretim atölyesine dönüştürüldü

Trakya'da meslek liselerinde, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen illere gönderilmek amacıyla soba üretiliyor.

Gökhan Zobar, Mesut Karaduman   | 10.02.2023
Trakya'daki meslek liseleri, depremzedelerin üşümemesi için soba üretim atölyesine dönüştürüldü

Edirne

Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, sanayi esnafı ve gönüllüler okulun atölyelerinde soba imal ediyor.

Okul Müdür Yardımcısı Şeref İlhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, soğuk havanın etkili olduğu deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak için aralıksız üretime devam edeceklerini söyledi.

Gönüllülerden Aytaç Memişler ise depremzedeler için soba ürettiklerini belirtti.

Herkesin bir işin ucundan tutarak destek olması gereken günlerden geçtiklerini ifade eden Memişler, "Daha önce kaynakçı olarak çalışmıştım. Tam profesyonel olmasam da elimizden geldiğince katkı vermeye çalışıyorum. Bir vida sıksak faydadır diyerek hocalarıma destek vermeye geldim." diye konuştu.

Uzunköprü ilçesinde Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde de öğretmen ve öğrencileri de soba üretimine başladı.

Üretilen sobaların birkaç gün içinde bölgeye gönderileceği ifade edildi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da sanayi esnafı ve öğretmenlerin depremden etkilenenler için boş yağ varillerinden yaptığı 100 soba deprem bölgesine gönderildi.

Süleymanpaşa ilçesinde sanayi esnafı ve Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, okulun atölyesinde boş yağ varillerini sobaya dönüştürmeye devam ediyor.

Esnaf ve öğretmenler tarafından ilk etapta üretilen 100 soba deprem bölgelerine yollandı.

Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi makine öğretmeni Özcan Özgenç, depremzedeler için herkesin elinden geleni yapmaya çalıştığını dile getirdi.

Her gün 100 soba üreteceklerini ifade eden Özgenç, "Üretimlerimiz devam edecek. bütün imkanlar kullanılarak burada soba yapılıyor. Devlet, millet, esnaf burada herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sanayi esnafının desteği ile temin edilen malzemelerle çalışmalarımız yapmaya devam ediyoruz. Atölyede zaman zaman 150 kişiye ulaştığımız oluyor. Burada emek veren bize destek olan insanlara teşekkür ediyoruz." dedi.

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