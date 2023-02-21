Dolar
18.87
Euro
20.15
Altın
1,833.07
ETH/USDT
1,706.10
BTC/USDT
25,028.00
BIST 100
5,249.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Trakya Üniversitesinin afetzedeler için kurduğu merkezde görev alacak yeni ekip yola çıktı

Trakya Üniversitesinden (TÜ) sağlık çalışanı, aşçı, güvenlik görevlisi ve destek personelinden oluşan 25 kişilik yeni ekip, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde afetzedeler için kurulan TÜ Destek Merkezinde görev almak üzere yola çıktı.

Gökhan Zobar   | 21.02.2023
Trakya Üniversitesinin afetzedeler için kurduğu merkezde görev alacak yeni ekip yola çıktı

Edirne

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi, Elbistan'da kurduğu Destek Merkezine personel desteği ve ihtiyaç malzemesi göndermeye devam ediyor.

Depremden etkilenenlerin tedavileri için kurulan sağlık tesisinde görev yapacak doktor, hemşire ve sağlık personelinin yanı sıra aşçı, güvenlik, teknik ve destek personelinin yer aldığı 25 kişilik ekip Elbistan'a uğurlandı.

Merkez bünyesinde üniversitenin kendi imkanları ve yardımseverlerin destekleri ile oluşturulan "Çocuk Eğitim ve Oyun Alanı" için de çok sayıda oyuncak, kitap, kırtasiye malzemesi ile yardım kolisi personel ile birlikte deprem bölgesine gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, deprem bölgesinde görev yapan personele başarı diledi.

Trakya Üniversitesinin Elbistan'da işleyen bir sistem kurduğunu belirten Tabakoğlu, "Bu sistemin sürdürülebilir olması için destekler sürüyor. Merkezde görev yapacak gönüllü üniversite personeline fedakarlıkları dolayısıyla teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta depremde enkazdan kurtulan muhtar, yaşadıklarını anlattı
Madenciler "asrın felaketi"nde binlerce hayatın kurtarılmasına yardımcı oldu
İzmit Körfezi'nin dip çamuru temizlenecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Anayasa Mahkemesi, HDP'li Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi kararının iptali istemini reddetti

Benzer haberler

Trakya Üniversitesinin afetzedeler için kurduğu merkezde görev alacak yeni ekip yola çıktı

Trakya Üniversitesinin afetzedeler için kurduğu merkezde görev alacak yeni ekip yola çıktı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaralı depremzedelerin tedavileri sürüyor

AFAD enkaz çalışmalarının olduğu bölgelerdeki vatandaşları SMS'le uyarıyor

Hatay'daki Rende Sitesi'nde kolonların kesildiği iddiasına takipsizlik veren savcıya inceleme

Hatay'daki Rende Sitesi'nde kolonların kesildiği iddiasına takipsizlik veren savcıya inceleme
Norveç'teki Boşnak Müslümanlar, depremzedelere yardım etmek için seferber oldu

Norveç'teki Boşnak Müslümanlar, depremzedelere yardım etmek için seferber oldu
Cezayir arama kurtarma ekibinin lideri, enkazdan çıkardıkları 3 aylık bebeği unutamayacağını söyledi

Cezayir arama kurtarma ekibinin lideri, enkazdan çıkardıkları 3 aylık bebeği unutamayacağını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet