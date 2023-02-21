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Sağlık, Asrın felaketi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaralı depremzedelerin tedavileri sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan vatandaşların Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavileri sürüyor.

Gökhan Zobar   | 21.02.2023
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaralı depremzedelerin tedavileri sürüyor Fotoğraf: Gökhan Zobar - AA

Edirne

Hastaneye sevk edilen çok sayıda depremzedenin tedavileri ayakta yapılırken, vücudunun farklı yerlerindeki kırıklar nedeniyle ameliyat edilen 7 hastanın tedavileri ortopedi servisinde devam ediyor.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından üniversiteden çok sayıda hekim ve sağlık çalışanının deprem bölgesine gittiğini söyledi.

Öncelikle ihtiyaç duyulan branşlara göre ayarlama yapıldığını ifade eden Tabakoğlu, "Ortopedist, cerrah, dahiliyeci ve kardiyolog arkadaşlarımız depremden etkilenen kentlerde hemen ameliyatlara başladı. Yine Tıp Fakültesi 4'üncü ve 5'inci sınıfta okuyan intörn arkadaşlardan oluşan 22 kişilik bir ekip gitti bölgeye. Bir sağlık ordusu yolladık. Elbistan'da kapanmak üzere olan bir özel hastane ile diş hastanesinin sağlıklı işlemesini sağladılar." dedi.

Tabakoğlu, depremde yaralanan vatandaşların sağlığına kavuşmaları için büyük çaba sarf edildiğini dile getirdi.

Deprem bölgesindeki sağlık çalışmalarının yanı sıra Edirne'ye getirilen yaralı depremzedelerin tedavilerinin titizlikle yürütüldüğünü anlatan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Enkazdan çıkarılan çok sayıda hasta ameliyata alındı. Pek çok kalça kırığı, el kol kırıkları ameliyat edildi. Şu anda hastanemizde de depremzede hastalar yatarak tedavi görüyor. Bizzat bizim ekibimizin tedavi ettiği, tedavileri burada süren hastalarımız var.

Burada yakınları olup kendi imkanlarıyla gelen hastalarımız var. Hastanemiz kalça kırığı için referans hastane. Bu tür hastaların gelip tedavi olduğu bir merkez oldu. Böyle zor durumlarda hastanemizin tüm çalışanları bu mücadelenin içinde yer alıyor hepsine şükranlarımı sunuyorum."

"Akrabalarım beni kurtardı"

Depreme Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yakalanan Ali Doğan da, sol kolunda kırıklar olduğunu söyledi.

Enkaz altında kaldığını ifade eden Doğan, "Merdivenlerden aşağıya inerken duvar çöktü. Enkaz altında kaldım. Akrabalarım beni kurtardı. Ameliyatımı oldum. İyileşme sürecindeyim." dedi.

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