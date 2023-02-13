Trabzon'a gelen 2 bin 500 depremzede konaklayacakları yerlere yerleştirildi
Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen 2 bin 500 kişi, Trabzon'da konaklayacakları yerlere yerleştirildi.
Trabzon
Trabzon Valiliğinden alınan bilgiye göre, Valilik koordinesinde kente 2 bin 500 depremzede getirildi.
Depremzedeler, kentteki otel, apart otel, misafirhane ve konutlara yerleştirildi.
Depremzedelerin barınma ve konaklama ihtiyaçları için de Valilik ve kaymakamlıklarda başvuru masaları oluşturuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.