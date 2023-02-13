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Kahramanmaraş’ta Aydın Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Gündem, Asrın felaketi

Trabzon'a gelen 2 bin 500 depremzede konaklayacakları yerlere yerleştirildi

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen 2 bin 500 kişi, Trabzon'da konaklayacakları yerlere yerleştirildi.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 13.02.2023
Trabzon'a gelen 2 bin 500 depremzede konaklayacakları yerlere yerleştirildi

Trabzon

Trabzon Valiliğinden alınan bilgiye göre, Valilik koordinesinde kente 2 bin 500 depremzede getirildi.

Depremzedeler, kentteki otel, apart otel, misafirhane ve konutlara yerleştirildi.

Depremzedelerin barınma ve konaklama ihtiyaçları için de Valilik ve kaymakamlıklarda başvuru masaları oluşturuldu.

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