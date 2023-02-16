Dolar
18.86
Euro
20.20
Altın
1,843.31
ETH/USDT
1,711.80
BTC/USDT
24,896.00
BIST 100
5,008.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
hramanmaraş'ta Ebrar Sitesi enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçındaki Basel karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunuyor. 4
logo
Gündem, Asrın felaketi

Tokatlı veteriner hekimler enkazdan 6 keçiyi çıkardı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Tokatlı veteriner hekimler enkazdan 6 keçiyi kurtardı.

Ekber Türkoğlu   | 16.02.2023
Tokatlı veteriner hekimler enkazdan 6 keçiyi çıkardı

Adıyaman

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gölbaşı'nda deprem koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilen Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ile ilçeye gelen veteriner hekimler de görev yapmaya başladı.

İlçeye gelen veteriner hekimler bugün enkazdan 6 keçiyi kurtardı.

Veteriner hekimler keçilerin bakımlarını yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokatlı veteriner hekimler enkazdan 6 keçiyi çıkardı
Boşnak ve Sırp arama kurtarma ekipleri İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine uğurlandı
Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı
İstanbul'daki belediyelerin deprem bölgelerine yardım seferberliği devam ediyor
AYM, deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerde bireysel başvuru sürelerini 3 ay durdurdu

Benzer haberler

Tokatlı veteriner hekimler enkazdan 6 keçiyi çıkardı

Tokatlı veteriner hekimler enkazdan 6 keçiyi çıkardı

Enkazdan çıkarılan 2 aylık Fatma bebek, amcası ve yengesine emanet

İş makinesi operatörü, çalıştığı binanın yıkılacağını son anda fark edip kaçmış

Adıyaman'da yıkılan ahırın enkazında günlerce elleriyle besledikleri ineğe ekiplerin uğraşlarıyla kavuştular

Adıyaman'da yıkılan ahırın enkazında günlerce elleriyle besledikleri ineğe ekiplerin uğraşlarıyla kavuştular
Şanlıurfa'da depremde apartmanın yıkılmasına ilişkin 1'i müteahhit 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da depremde apartmanın yıkılmasına ilişkin 1'i müteahhit 2 kişi tutuklandı
SASKİ, Adıyaman'da kurulacak konteyner kentin altyapı hatlarını yapacak

SASKİ, Adıyaman'da kurulacak konteyner kentin altyapı hatlarını yapacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet