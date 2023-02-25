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Gündem, Asrın felaketi

Tokat AFAD ekipleri 6 saat çalışarak 4 kardeşi enkazdan kurtardı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye giden Tokat AFAD ekipleri, Adıyaman'da yıkılan bir binanın enkazından 4 kardeşi kurtarmayı başardı.

Ekber Türkoğlu   | 25.02.2023
Tokat AFAD ekipleri 6 saat çalışarak 4 kardeşi enkazdan kurtardı Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Adıyaman

Depremin ardından arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden Tokat AFAD Müdürlüğü ekipleri, depremden 64 saat sonra Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir binanın enkazından yaşları 2 ila 10 arasındaki 4 kardeşi, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Burçak Apartmanı'nın enkazından da depremin 203 ve 204'üncü saatlerinde 2 kişiyi çıkardı. Tokat AFAD ekipleri, yaptıkları çalışmalarla 25 kişiyi kurtarmanın mutluluğunu yaşadı.

Tokat AFAD İl Müdürlüğü Şube Müdürü Şevki Civelekoğlu, AA muhabirine, depremden hemen sonra Vali Numan Hatipoğlu'nun talimatıyla afet bölgesine doğru yola çıktıklarını söyledi.

Adıyaman ve Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını belirten Civelekoğlu, "Enkazlardan çok canlı çıkardık. Bu konuda ekibimle gurur duyuyorum. Gölbaşı'nda bir enkazın başında bir aile bekliyordu. Altı katlı binanın birinci katında çocuklarının olduğunu söylediler. Zemin kata indiğimizde ses aldık. Bu ses sonucunda biz de heyecanlandık, çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Enkazda 6 saat çalışarak 4 kardeşe ulaştık. O anı unutmak mümkün değil. Çocukların burnu bile kanamadan enkazdan çıkardık. Baba ile sarılarak yarım saat ağlamışız." dedi.

Enkazda boşluk bulduklarında oradan seslendiklerini dile getiren Civelekoğlu, şunları kaydetti:

"Eğer ses veremiyorsan yere vur' dedik. Ses alamadık. Daha sonra duvarda titreşim oluştuğunu hissettik. Orası bizim için başlangıç oldu. Çocukların olduğu bölgeye yaklaşınca sesler almaya başladık. Kapsamlı bir çalışma oluyor, yaralıya sıkıntı vermeyelim diye. Çocukları oradan kurtarmak bize mutluluk veriyor. Biz ve babaları onlara moral verdik. Binanın yıkılma anında yaşam boşluğu oluşmuştu onlar için. Dördü de bir odadaydı. Allah'ın bir mucizesiydi. Hiç zarar görmeden bizi bekliyorlardı."

AFAD İl Müdür Yardımcısı Salim Akgül de depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek, "Arkadaşlarımız büyük kahramanlıkla pek çok insanımızı enkazdan kurtardı. Güzel işler çıkardılar." dedi.

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