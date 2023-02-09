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Gündem, Asrın felaketi

TOGEMDER Hatay ve Adıyaman'a 4 tır yardım malzemesi gönderdi

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay ve Adıyaman'a 4 tır yardım malzemesi gönderildi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 09.02.2023
TOGEMDER Hatay ve Adıyaman'a 4 tır yardım malzemesi gönderdi

Ankara

TOGEMDER'den yapılan açıklamada, dernek tarafından merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin açtığı yaraları sarmak için yardım seferberliği başlatıldığı bildirildi. Hayırseverler ve gönüllülerin katılımıyla 4 tır dolusu yardım malzemesinin Hatay ve Adıyaman'a ulaştırıldığı belirtildi.

TOGEMDER'in atölyelerinde dikilen battaniyeler ve mutfağında üretilen dayanıklı gıda ürünleri, ilaç firmalarından bağış olarak alınan ilaç ve medikal malzemelerin hazırlanarak, deprem bölgesine ulaştırıldığı kaydedilerek, "Hayırseverlerimizden gelen desteklerle dernek merkezimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gün birlik günü, yaralarımızı birlikte saracağız." ifadelerine yer verildi.

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