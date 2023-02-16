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Dünya, Asrın felaketi

Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için çeşitli mesajlar yayınlandı

16.02.2023
Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için çeşitli mesajlar yayınlandı Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

New York

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı’nda, bir dijital panoda "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için çeşitli mesajlara yer verildi.

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