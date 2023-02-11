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Gündem, Asrın felaketi

THY'nin mil puanları deprem bölgesine yardım için kullanılabilecek

Türk Hava Yollarının (THY) ödül programı Miles&Smiles'da biriken miller deprem bölgesine yardım için kullanılabilecek.

Gökhan Yılmaz   | 11.02.2023
THY'nin mil puanları deprem bölgesine yardım için kullanılabilecek

İstanbul

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, ödül puanların yardım çekine dönüştürülebileceği açıklandı.

Vatandaşların bu yardımına THY'nin de katkıda bulunacağı vurgulanan açıklamada, "Deprem yardımlaşma seferberliği kapsamında, program ortağımız LC Waikiki ile millerinizi destek çekine dönüştürerek deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olabilirsiniz. Her destek çekinin karşılığında biz de üyelerimiz adına katkıda bulunacağız." ifadelerine yer verildi.

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