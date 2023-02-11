THY'nin mil puanları deprem bölgesine yardım için kullanılabilecek
Türk Hava Yollarının (THY) ödül programı Miles&Smiles'da biriken miller deprem bölgesine yardım için kullanılabilecek.
İstanbul
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, ödül puanların yardım çekine dönüştürülebileceği açıklandı.
Vatandaşların bu yardımına THY'nin de katkıda bulunacağı vurgulanan açıklamada, "Deprem yardımlaşma seferberliği kapsamında, program ortağımız LC Waikiki ile millerinizi destek çekine dönüştürerek deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olabilirsiniz. Her destek çekinin karşılığında biz de üyelerimiz adına katkıda bulunacağız." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.