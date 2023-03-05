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Şanlıurfa kent merkezinde çöken bina enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çöken 6 katlı binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmaları dron ile görüntülendi. VTR
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Gündem, Asrın felaketi

THY'den deprem bölgesindeki iller için 28 Şubat öncesi düzenlenen biletlere iptal ve değişim hakkı

Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgesindeki illerden 28 Şubat öncesinde düzenlenen ve 6 Şubat-31 Mayıs arasındaki tüm biletlerin kesinti yapılmadan iptal veya değişiminin yapılabileceğini duyurdu.

Gökhan Yılmaz   | 05.03.2023
THY'den deprem bölgesindeki iller için 28 Şubat öncesi düzenlenen biletlere iptal ve değişim hakkı

Istanbul

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "28 Şubat ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6 Şubat-31 Mayıs (dahil) 2023 tarihleri arasında olan tüm yurt içi ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kayseri, Adıyaman, Hatay, Elazığ varışlı/çıkışlı yurt dışı uçuşlarınızı ücretsiz olarak değiştirebilir veya biletlerinizi kesintisiz olarak iade edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, iade ve değişim işlemlerinin 31 Mayıs'a kadar THY'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabileceği belirtildi.

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